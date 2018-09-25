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Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения

26.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», 14 сентября 2018 года состоялись заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59168.php

Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59168.php

Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59168.php

Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59168.php

Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения

На заседания были приглашены все граждане, нуждающиеся в трудоустройстве, а также наниматели г. Бреста, которые готовы предоставить вакантные места.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59168.php

Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59168.php

Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59168.php

Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения

Члены комиссий индивидуально изучили жизненные ситуации обратившихся граждан, по итогам заседаний граждане получили направления на работу или предложения профессионального обучения, в отдельных случаях обратившиеся направлялись на медицинское обследование.

Очередное заседание комиссий состоится 28 сентября 2018 года.

 
Теги: Брест
 
 
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Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», 14 сентября 2018 года состоялись заседания постоянно...
 
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