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Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения
26.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», 14 сентября 2018 года состоялись заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста.
На заседания были приглашены все граждане, нуждающиеся в трудоустройстве, а также наниматели г. Бреста, которые готовы предоставить вакантные места.
Члены комиссий индивидуально изучили жизненные ситуации обратившихся граждан, по итогам заседаний граждане получили направления на работу или предложения профессионального обучения, в отдельных случаях обратившиеся направлялись на медицинское обследование.
Очередное заседание комиссий состоится 28 сентября 2018 года.
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Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения
Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», 14 сентября 2018 года состоялись заседания постоянно...
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