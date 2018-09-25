Как проходят заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», 14 сентября 2018 года состоялись заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста.



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На заседания были приглашены все граждане, нуждающиеся в трудоустройстве, а также наниматели г. Бреста, которые готовы предоставить вакантные места.



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Члены комиссий индивидуально изучили жизненные ситуации обратившихся граждан, по итогам заседаний граждане получили направления на работу или предложения профессионального обучения, в отдельных случаях обратившиеся направлялись на медицинское обследование.

Очередное заседание комиссий состоится 28 сентября 2018 года.