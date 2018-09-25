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29 сентября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

26.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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29 сентября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста


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29 сентября 2018 года

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета

Кравчук Вадим Васильевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста 

Козлович Светлана Ивановна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района г. Бреста 

Дашкевич Вячеслав Васильевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.

 
Теги: Брест
 
 
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29 сентября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 29 сентября 2018 года С 9.00 до 12.00...
 
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