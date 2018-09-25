Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Вторая мировая война пришла на белорусские земли 1 сентября 1939 года. Нацистская Германия напала на Польшу. А уже 17 сентября советско-польскую границу перешла Красная Армия. На ближайшие два года СССР и Германия станут стратегическими союзниками. Как это было — в редких фотографиях того времени.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Эти и многие другие кадры войдут в альбом «Другая сусветная вайна на здымках з архіва Ігара Мельнікава». Его автор собирает деньги на издание своего альбома на краудфандинговой платформе ulej.by. Всего в альбоме (его объем — 200 страниц) будут опубликованы более 600 фотографий. Игорь Мельников обещает, что имя каждого спонсора, независимо от суммы поддержки, будет опубликовано на страницах альбома.

Первые три фото рассказывают о предыстории событий, произошедших в 1939-м. В 1921 году был заключен Рижский мирный договор, по которому Западная Беларусь отошла к Польше.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Польская и большевистская пограничные комиссии определяют «рижскую границу» под Радошковичами. Весна 1921 года



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Солдаты Войска Польского у первых польских пограничных столбов. Весна 1921 года, Беларусь



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Польские солдаты монтируют первые пограничные знаки в районе Вилейки. Весна 1921 года

Белорусы как граждане Второй Речи Посполитой также служили в польской армии.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Белорусы, солдаты Войска Польского, Западная Беларусь, конец 1930-х годов



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Неизвестный капитан 83-го полка полесских стрельцов Войска Польского из Кобрина с дочерью, август 1939 года



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Православные солдаты Войска Польского принимают присягу. Конец 1930-х годов, Барановичи

Многие из них были мобилизованы после нападения Германии.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Новогрудок, объявление о всеобщей мобилизации в Войско Польское, август 1939 года

И попали в плен.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пленные солдаты Войска Польского разговаривают с немецкими солдатами, сентябрь 1939-го

Началась странная советско-немецкая дружба, которая внезапно завершилась 22 июня 1941 года.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Местные жители построили арку для встречи Красной Армии, но первыми через нее проехали… нацисты. Сентябрь 1939 года



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Солдаты вермахта рассматривают советскую военную технику. Сентябрь 1939 года



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Колонна немецкой военной техники проезжает мимо Тереспольских ворот Брестской крепости. 18 сентября 1939 года



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Советско-германский парад на ул. Люблинской унии в Бресте. 22 сентября 1939 года



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Немецкий военный грузовик в Бресте. На тенте надпись: «„Польский“ капут. Мы едем домой к маме. Брест-Литовск — Берлин? Англия — следующая?»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Западные области БССР. Советские и немецкие пограничники определяют новую границу между СССР и Третьим Рейхом



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Читать полностью в источнике с фото:





Советско-германская дружба образца сентября 1939 года. Офицер РККА рядом с солдатом вермахта