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Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

26.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вторая мировая война пришла на белорусские земли 1 сентября 1939 года. Нацистская Германия напала на Польшу. А уже 17 сентября советско-польскую границу перешла Красная Армия. На ближайшие два года СССР и Германия станут стратегическими союзниками. Как это было — в редких фотографиях того времени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Эти и многие другие кадры войдут в альбом «Другая сусветная вайна на здымках з архіва Ігара Мельнікава». Его автор собирает деньги на издание своего альбома на краудфандинговой платформе ulej.by. Всего в альбоме (его объем — 200 страниц) будут опубликованы более 600 фотографий. Игорь Мельников обещает, что имя каждого спонсора, независимо от суммы поддержки, будет опубликовано на страницах альбома.

Первые три фото рассказывают о предыстории событий, произошедших в 1939-м. В 1921 году был заключен Рижский мирный договор, по которому Западная Беларусь отошла к Польше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Польская и большевистская пограничные комиссии определяют «рижскую границу» под Радошковичами. Весна 1921 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Солдаты Войска Польского у первых польских пограничных столбов. Весна 1921 года, Беларусь


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Польские солдаты монтируют первые пограничные знаки в районе Вилейки. Весна 1921 года

Белорусы как граждане Второй Речи Посполитой также служили в польской армии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Белорусы, солдаты Войска Польского, Западная Беларусь, конец 1930-х годов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Неизвестный капитан 83-го полка полесских стрельцов Войска Польского из Кобрина с дочерью, август 1939 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Православные солдаты Войска Польского принимают присягу. Конец 1930-х годов, Барановичи

Многие из них были мобилизованы после нападения Германии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Новогрудок, объявление о всеобщей мобилизации в Войско Польское, август 1939 года

И попали в плен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Пленные солдаты Войска Польского разговаривают с немецкими солдатами, сентябрь 1939-го

Началась странная советско-немецкая дружба, которая внезапно завершилась 22 июня 1941 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Местные жители построили арку для встречи Красной Армии, но первыми через нее проехали… нацисты. Сентябрь 1939 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Солдаты вермахта рассматривают советскую военную технику. Сентябрь 1939 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Колонна немецкой военной техники проезжает мимо Тереспольских ворот Брестской крепости. 18 сентября 1939 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Советско-германский парад на ул. Люблинской унии в Бресте. 22 сентября 1939 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Немецкий военный грузовик в Бресте. На тенте надпись: «„Польский“ капут. Мы едем домой к маме. Брест-Литовск — Берлин? Англия — следующая?»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Западные области БССР. Советские и немецкие пограничники определяют новую границу между СССР и Третьим Рейхом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59162.php

Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны

Советско-германская дружба образца сентября 1939 года. Офицер РККА рядом с солдатом вермахта

 
Теги: Брест
 
 
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Вторая мировая война пришла на белорусские земли 1 сентября 1939 года. Нацистская Германия напала на Польшу. А уже 17 сентября советско-польскую границу перешла...
 
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