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Редкие фото. Жизнь в Западной Беларуси и советско-немецкий союз до войны
26.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Вторая мировая война пришла на белорусские земли 1 сентября 1939 года. Нацистская Германия напала на Польшу. А уже 17 сентября советско-польскую границу перешла Красная Армия. На ближайшие два года СССР и Германия станут стратегическими союзниками. Как это было — в редких фотографиях того времени.
Эти и многие другие кадры войдут в альбом «Другая сусветная вайна на здымках з архіва Ігара Мельнікава». Его автор собирает деньги на
Первые три фото рассказывают о предыстории событий, произошедших в 1939-м. В 1921 году был заключен Рижский мирный договор, по которому Западная Беларусь отошла к Польше.
Польская и большевистская пограничные комиссии определяют «рижскую границу» под Радошковичами. Весна 1921 года
Солдаты Войска Польского у первых польских пограничных столбов. Весна 1921 года, Беларусь
Польские солдаты монтируют первые пограничные знаки в районе Вилейки. Весна 1921 года
Белорусы как граждане Второй Речи Посполитой также служили в польской армии.
Белорусы, солдаты Войска Польского, Западная Беларусь, конец 1930-х годов
Неизвестный капитан 83-го полка полесских стрельцов Войска Польского из Кобрина с дочерью, август 1939 года
Православные солдаты Войска Польского принимают присягу. Конец 1930-х годов, Барановичи
Многие из них были мобилизованы после нападения Германии.
Новогрудок, объявление о всеобщей мобилизации в Войско Польское, август 1939 года
И попали в плен.
Пленные солдаты Войска Польского разговаривают с немецкими солдатами, сентябрь 1939-го
Началась странная советско-немецкая дружба, которая внезапно завершилась 22 июня 1941 года.
Местные жители построили арку для встречи Красной Армии, но первыми через нее проехали… нацисты. Сентябрь 1939 года
Солдаты вермахта рассматривают советскую военную технику. Сентябрь 1939 года
Колонна немецкой военной техники проезжает мимо Тереспольских ворот Брестской крепости. 18 сентября 1939 года
Советско-германский парад на ул. Люблинской унии в Бресте. 22 сентября 1939 года
Немецкий военный грузовик в Бресте. На тенте надпись: «„Польский“ капут. Мы едем домой к маме. Брест-Литовск — Берлин? Англия — следующая?»
Западные области БССР. Советские и немецкие пограничники определяют новую границу между СССР и Третьим Рейхом
Советско-германская дружба образца сентября 1939 года. Офицер РККА рядом с солдатом вермахта
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Вторая мировая война пришла на белорусские земли 1 сентября 1939 года. Нацистская Германия напала на Польшу. А уже 17 сентября советско-польскую границу перешла...
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