Тренировочные тактико-специальные учения в Бресте

Тренировочные тактико-специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС , направленные на отработку действий при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий состоялись в областном центре. Объектом стал пожарный аварийно-спасательный поезд ТРУП «Брестское отделение БЖД».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59160.php

Читать полностью в источнике с фото:





К слову, пожарный аварийно-спасательный поезд на станции Брест-Восточный укомплектован всем необходимым оборудованием. Он включает несколько единиц подвижного состава. Насосная станция предназначена для тушения пожаров и состоит из двух вагонов рефрижераторного типа. В первом размещаются личный состав, имущество, средства связи, запас топлива, а во втором – различные агрегаты. Также есть вагон для хранения нейтрализующих веществ, цистерны для светлых и темных нефтепродуктов и агрессивных жидкостей, две цистерны с водой - 50 кубических метров каждая.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59160.php

Читать полностью в источнике с фото:





В составе поезда – установка комбинированного тушения пожаров «Пурга-30, стационарные пожарные установки «СПУ 40/100». Для приготовления нейтрализующих растворов применяется специальная емкость в паре с химическим электронасосом. В распоряжении спасателей – световая башня, которая используется в темное время суток, бензиновый и дизельный генераторы, мотопомпа «Хонда», специальная ванна для сбора опасных отходов, перистальтический насос ML-300 ELRO и другое аварийно-спасательное оборудование.

По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием железнодорожной цистерны, произошла разгерметизация железнодорожной емкости с дизельным топливом на площади около 100 метров квадратных. Один из работников попытался самостоятельно устранить утечку, но потерял сознание, находясь в опасной зоне. Появилась угроза взрыва.

Вторая вводная подразумевала, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием железнодорожно состава, произошло опрокидывание вагонов с последующей их деформацией. В вагонах произошло задымление из-за небольшого возгорания. В одном из вагонов заблокированы пострадавшие. Существует угроза дальнейшего распространения возгорания, количество пострадавших неизвестно.

Третья вводная подразумевала, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием железнодорожно состава, произошел обрыв высоковольтного провода. В опасной зоне - пострадавший в бессознательном состоянии.