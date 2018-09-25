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Тренировочные тактико-специальные учения в Бресте

26.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Тренировочные тактико-специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС, направленные на отработку действий при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий состоялись в областном центре. Объектом стал пожарный аварийно-спасательный поезд ТРУП «Брестское отделение БЖД».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59160.php

Тренировочные тактико-специальные учения в Бресте

К слову, пожарный аварийно-спасательный поезд на станции Брест-Восточный укомплектован всем необходимым оборудованием. Он включает несколько единиц подвижного состава. Насосная станция предназначена для тушения пожаров и состоит из двух вагонов рефрижераторного типа. В первом размещаются личный состав, имущество, средства связи, запас топлива, а во втором – различные агрегаты. Также есть вагон для хранения нейтрализующих веществ, цистерны для светлых и темных нефтепродуктов и агрессивных жидкостей, две цистерны с водой - 50 кубических метров каждая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59160.php

Тренировочные тактико-специальные учения в Бресте

В составе поезда – установка комбинированного тушения пожаров «Пурга-30, стационарные пожарные установки «СПУ 40/100». Для приготовления нейтрализующих растворов применяется специальная емкость в паре с химическим электронасосом. В распоряжении спасателей – световая башня, которая используется в темное время суток, бензиновый и дизельный генераторы, мотопомпа «Хонда», специальная ванна для сбора опасных отходов, перистальтический насос ML-300 ELRO и другое аварийно-спасательное оборудование.

По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием железнодорожной цистерны, произошла разгерметизация железнодорожной емкости с дизельным топливом на площади около 100 метров квадратных. Один из работников попытался самостоятельно устранить утечку, но потерял сознание, находясь в опасной зоне. Появилась угроза взрыва.

Вторая вводная подразумевала, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием железнодорожно состава, произошло опрокидывание вагонов с последующей их деформацией. В вагонах произошло задымление из-за небольшого возгорания. В одном из вагонов заблокированы пострадавшие. Существует угроза дальнейшего распространения возгорания, количество пострадавших неизвестно.

Третья вводная подразумевала, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием железнодорожно состава, произошел обрыв высоковольтного провода. В опасной зоне - пострадавший в бессознательном состоянии.

 
Теги: Брест
 
 
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Тренировочные тактико-специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС, направленные на отработку действий при ликвидации последствий...
 
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