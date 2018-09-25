В Новобелице построят новое здание суда

Гомельский областной УКС ищет организацию, которая разработает проектно-сметную документацию по строительству нового здания суда Новобелицкого района. Информацию об этом разместили на сайте goszakaz.by.

Известно, что новое здание хотят построить по улице Белого. О сроках начала строительства пока не сообщается. Проект объекта должен быть готов к концу этого года.

Сейчас суд Новобелицкого района ютится в одном из жилых домов по улице Степана Разина.