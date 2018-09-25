|
В Новобелице построят новое здание суда
Гомельский областной УКС ищет организацию, которая разработает проектно-сметную документацию по строительству нового здания суда Новобелицкого района. Информацию об этом
Известно, что новое здание хотят построить по улице Белого. О сроках начала строительства пока не сообщается. Проект объекта должен быть готов к концу этого года.
Сейчас суд Новобелицкого района ютится в одном из жилых домов по улице Степана Разина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание суда Новобелицкого района собираются построить в микрорайоне Хутор.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)