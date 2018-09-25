С любовью к малой родине

К своему 70-летнему юбилею поселок Зеленый Бор и его жители готовились тщательно. Планировалось, что мероприятие состоится под открытым небом, но дождь внес свои коррективы, и жителей, гостей мероприятия собрал уютный зал сельского Дома культуры. Хотя, говорят, когда во время празднеств идет дождь — это к достатку и процветанию…

От имени Смолевичского районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов поздравления для жителей поселка озвучил заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, который пожелал достатка и процветания Зеленому Бору и его жителям.

— Сегодня замечательный день, — отметила и заместитель председателя Зеленоборского сельисполкома Виктория Анатольевна Минич. — Сегодня — день юбилеев: поселка, нашего сельсовета, школы, Дома культуры. Я искренне хочу поздравить всех с этими замечательными датами, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе. С праздником!

По доброй традиции, в день юбилея со сцены чествовали тех, кто своим упорным трудом достиг признания и уважения своих земляков, вписал свое имя в историю Зеленого Бора. Это депутат районного Совета депутатов 28 созыва по Зеленоборскому округу Виктория Анатольевна Минич; Янина Николаевна Гайдук, которая продолжительное время передавала свой опыт и знания, работая в Зеленоборской школе, имеет множество наград за свой труд, создатель в своем доме музея белорусской культуры); Олег Вячеславович Минич — чемпион Европы по тяжелой атлетике (2017 год), победитель Международного турнира в Дании, соревнований по тяжелой атлетике в Польше, Литве, Латвии и др.; Александр Сергеевич Костюков, который внес значительный вклад в развитие поселка, находясь на должности директора ОАО «Зеленоборское», создатель крестьянско-фермерского хозяйства «Ягодка». Это отец Александр, который с прихожанами заложил капсулу, которая стала началом строительства храма иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», где долгое время служил настоятелем храма; это Наталья Владимировна Форостина , которая своими руками создала иконы для храма иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»; это нынешний настоятель храма иерей Антоний Семилет.

С чего начинается Родина, большая или малая? С шума берез под порывом ветра, с трели жаворонка над свежескошенными лугами, с цвета сирени под окном и пьяного поцелуя первой любви, с тепла материнских рук и запаха свежеиспеченного хлеба. В ней грохот салюта Победы и тишина отеческих погостов. А самое главное – это место, где мы живем и трудимся, где рождаются и делают первые шаги наши дети. Детей, к слову, в поселке рождается все больше. Самый молодой житель, Марьяна, родилась 5 сентября 2018 года, у Виктора и Анны Кулинковичей, и в поселке на одну многодетную семью стало больше!





Зеленоборцам всегда было и есть чем гордиться. И, в первую очередь, — своими трудолюбивыми и честными людьми. Так, грамотами «За высокие достижения в работе и многолетний добросовестный труд» были награждены Виталий Васильевич Гончаров, Виктор Петрович Минич, Инна Викторовна Маликова, Людмила Александровна Кузьмина, Сергей Александрович Костюков, Фаддей Викторович Ярмолинский, Иван Анатольевич Костюков, Раиса Владимировна Бандаревич.

Рабочий поселок Зеленый Бор образован Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 21 января 1958 года. В этот же год был образован Зеленоборский Совет народных депутатов, а значит, этот год является юбилейным – 60 лет. Первым, кто возглавил Совет, это был Александр Михайлович Пасюк, которого и сейчас помнят и уважают жители поселка. На мероприятии не забыли поздравить и тех, кто возглавлял Совет депутатов поселка в разные годы: Льва Олеговича Логашкина, Михаила Николаевича Шпаковского, Александра Васильевича Колбасенко, а также нынешнего председателя Зеленоборского сельского Совета депутатов и сельисполкома Наталью Александровну Сакович, секретарей сельисполкома прошлых лет Елену Александровну Семенову и Людмилу Антоновну Ласюкову.

К слову, Наталья Александровна Сакович — первая из женщин, которая назначена на должность председателя. Она не побоялась взять на свои женские плечи нелегкую ношу и с достоинством представляет сельский Совет.

В год 60- летия образования Зеленоборского Совета депутатов поздравили и депутатов, которые на разных уровнях представляли интересы своих избирателей. Это А.Ф. Набоенко, Л.Г,Гримович, В.П.Хмельницкая, Т.В.Мурашко, М.П.Тристенецкая, Г.И.Мищенко, В.М. Надольская, М.С.Стрелкова, А.С. Костюков,В.С.Гисов.

Огромную помощь сельскому Совету оказывают и активисты: председатель уличкома городского поселка Зеленый Бор Светлана Васильевна Липа и староста деревни Островы Светлана Ивановна Доронкевич.

Благодарность Зеленоборского сельисполкома за высокий вклад, вложенный в образование молодого поколения, была объявлена Льву Олеговичу Логашкину, Виктору Сергеевичу Гисову, Таисии Анатольевне Колбасенко, Валентине Николаевне Счаснович. Благодарность за высокий вложенный труд в развитие культуры — Людмиле Викторовне Кленицкой (народный ансамбль песни «Пасаг»).





Не обошли вниманием на празднике и тех, кто своими руками вносит вклад в благоустройство населенных пунктов сельсовета. В частности, в номинации «Лучшее подворье» в пос. Зеленый Бор признано частное домовладение семьи Владимира и Натальи Ермоленко, в деревне Островы — домовладение семьи Владимира и Ирины Мурашко. В номинации «Чудо-полисадник» по итогам смотра-конкурса победителем стала Вера Николаевна Каравай, победителем в номинации «Цветочный сад» — Галина Викторовна Шачанок.

Идет время, сменяются поколения, но благодаря простым труженикам, замечательным людям поселок Зеленый Бор живет, цветет и здравствует.

Со сцены для жителей прозвучали песни в исполнении Оксаны Лущик, Виктора Ситкевича, Людмилы Сверид и других.Кроме того, в праздничный день для зеленоборцев состоялись концерты народного ансамбля «Пасаг» Зеленоборского СДК и солистов Будаговского СДК, соревнования по мини-футболу и настольному теннису, вечером — праздничная дискотека и файер-шоу, вечер живой танцевальной музыки.

Корр. «КС».