БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в городе и районе зарегистрировано 11 браков. Девять в Смолевичском отделе загс, по одному в Озерицко-Слободском и Зеленоборском сельисполкомах.

В районе первые вступили в брак Александр Лашкевич и Юлия Базарова, Виталий Подушкин и Евгения Фролова, Вадим Рубан и Ирина Шпилевская, Сергей Леончик и Вероника Левашкевич, Вадим Бекаревич и Мария Фурс, Амадо Родригес Гаработе и Инна Шиманович, Евгений Казьмин и Елена Конникова, Олег Лисай и Анна Масловская, Сергей Новик и Любовь Давиденко.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

В районе было зарегистрировано 10 рождений детей.

В Жодинском сельисполкоме Игорь и Оксана Вахрушевы из д. Белая Лужа зарегистрировали рождение сына Ильи.

Рождение сына Дениса, первенца в семье, зарегистрировали в Заболотском сельисполкоме Юрий и Ольга Гамезо из д. Орешники.

В Смолевичском отделе загс:

рождение дочери Стефании, второго ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Анастасия Лученок;

Николай и Елена Евменчики зарегистрировали рождение второго ребенка, дочери Амелии;

рождение сына Кирилла, второго ребенка в семье, зарегистрировали Роман и Ульяна Викторчик;

Константин и Надежда Щурок зарегистрировали рождение первенца, дочери Мирославы;

рождение сына Егора, второго ребенка в семье, зарегистрировали Вячеслав и Наталья Аниськевичи;

Владимир и Анастасия Блещики зарегистрировали рождение первенца, сына Николая.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

За истекший период в районе зарегистрировано 7 смертей.

По две смерти зарегистрировали Жодинский и Драчковский сельисполкомы, по одной Смолевичский отдел загс, Усяжский, Зеленоборский сельисполкомы.

Озерицко-Слободским, Заболотским, Курганским, Пекалинским, Плисским сельисполкомами смертей зарегистрировано не было.

Подготовила

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).