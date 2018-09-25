Лето закончилось и следует впрок запасаться витаминами. В этом нам помогут овощи и фрукты, а именно – соки (фреш) и смузи. Полезные свойства натурального напитка известны еще с древних времен, люди были уверены, что сок питает организм жизненной энергией. Приготовленный сок помогает продлить молодость и красоту, привести в тонус работу суставов и запустить процессы саморегуляции, очищает организм от ядов и шлаков, насыщает организм суточной дозой полезных ферментов, улучшает психоэмоциональное состояние человека и т.д.

Полезные качества относятся ко всем сокам без исключения. Однако в зависимости от основного компонента, ценные свойства могут меняться.

Если вы желаете привести в норму деятельность сосудистой системы и работу сердечной мышцы, отдавайте предпочтение фрешу на основе апельсина, грейпфрута, свёклы, киви, тыквы, винограда.

В случае, когда необходимо поднять жизненный тонус и нормализовать психоэмоциональный фон, налегайте на свежевыжатые соки из моркови, лимона, апельсина, свеклы.

Если стоит цель – похудеть или убрать пару сантиметров с талии, готовьте напиток на основе яблока, ананаса, грейпфрута, груши, свеклы, винограда, тыквы.

Чтобы поддержать работоспособность печени и почек, а также очистить их, готовьте свежевыжатый свекольный, виноградный, грушевый, тыквенный сок.

При малокровии отдавайте предпочтение фрешам из морковки, яблока или граната.

Нельзя забывать о мерах предосторожности при употреблении свежевыжатого сока:

клюквенный и томатный соки обладают мочегонными свойствами, поэтому употребление напитка стоит ограничить людям с наличием камней или песка в почках;

при заболеваниях ЖКТ ограничьте потребление кислых фрешей (напиток из вишни, граната, яблока);

при аллергии на пищевые продукты, следует с осторожностью относиться ко всем видам соков;

при диабете необходимо отказаться от сладких напитков (морковный, свекольный и апельсиновый повышают сахар в крови, их стоит употреблять в разбавленном виде).

Витаминный комплекс сохраняется во фрешах недолго, поэтому старайтесь выпить сок сразу после приготовления или в ближайшие полчаса, за исключением сока из свеклы, которые перед употреблением должен настояться в холоде 2 часа, чтоб не спровоцировать рвоту или тошноту. Не готовьте напиток впрок, от него не будет пользы.

В свежевыжатых соках содержится очень много фруктозы, поэтому при каждодневном употреблении пересмотрите рацион питания. Добавьте клетчатку и белок для поддержания уровня сахара в крови.

Суточная доза употребляемого напитка колеблется в пределах 200 – 450 мл. Необходимо повышать количество постепенно, начиная с минимальной отметки и прибавлять каждый день по 50–70 мл.

Кроме того, свежевыжатый сок следует пить отдельно от еды. Если употребить витаминный напиток совместно с пищей, вы рискуете заработать изжогу, боли в желудке, вздутие, метеоризм и общее нарушение пищеварения.

Специалисты в сфере правильного питания рекомендуют готовить соки в блендере, не забывая предварительно вымыть овощи, ягоды и фрукты, после чего употреблять напиток из стеклянной посуды.

Лучше пить фреш до 14.00 часов. Но после утреннего пробуждения нельзя лакомиться напитком на пустой желудок, это спровоцирует раздражение слизистой и развитие гастрита или язвы.

Принимайте свежевыжатый сок за 20–30 минут до основной трапезы или перекуса. Никогда не запивайте фрешем еду, чтобы не вызвать вздутие, диарею и прочие проблемы.

Диетологи не советуют употреблять свежевыжатые соки в обеденное и вечернее время на основе ягод и фруктов в виду большого содержания быстрых углеводов, которые приводят к набору веса.

Что касается овощных соков, в отличие от фруктовых и ягодных, напитки не повышают сахар (за исключением свекольного и морковного). Поэтому пить их можно по 1 стакану дважды в день до 13.00 часов, не позже.

Фреши можно принимать 1,5 часа после трапезы. В утреннее время сразу после сна можно пить только картофельный сок, все остальные под запретом.

Фреши, которые приводят к повышению кислотности, разводятся водой в соотношении 1 к 3. Все остальные – 2:1. Свежевыжатые соки включают витамины разных групп, в том числе А, Е, К, D, для их усвояемости следует добавлять в напиток 30 мл жирных сливок.

Нельзя добавлять во фреш соль или сахарный песок, поскольку сыпучие компоненты замедляют всасывание организмом полезных веществ. В качестве подсластителя можно использовать мед.

Добавляйте в готовый напиток измельченную зелень петрушки, укропа, сельдерея. Сочетайте ягоды с фруктами, овощами и наоборот.

Допускается заморозка свежевыжатого сока. Если вы не успели употребить его за отведенное время, перелейте в контейнер и поставьте в морозилку. Когда придет время трапезы, разморозьте снадобье естественным путем.

Е.В.СУХАВЕР, врач-гигиенист (заведующий отделением гигиены детей и подростков) отдела гигиены ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».