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Уилл Смит на 50-летие прыгнул с вертолета в ущелье. Так он собирал деньги на благотворительность
Голливудский актер Уилл Смит решил экстремально отпраздновать свой день рождения. Он совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона с вертолета. Все это транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале звезды. Как это было и что вообще заставило Уилла Смита рисковать — в нашем видео.
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Как это было и что стало причиной такой выходки актера - в нашем видео.
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