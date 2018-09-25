Уилл Смит на 50-летие прыгнул с вертолета в ущелье. Так он собирал деньги на благотворительность

Голливудский актер Уилл Смит решил экстремально отпраздновать свой день рождения. Он совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона с вертолета. Все это транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале звезды. Как это было и что вообще заставило Уилла Смита рисковать — в нашем видео.





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