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Уилл Смит на 50-летие прыгнул с вертолета в ущелье. Так он собирал деньги на благотворительность

26.09.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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Голливудский актер Уилл Смит решил экстремально отпраздновать свой день рождения. Он совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона с вертолета. Все это транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале звезды. Как это было и что вообще заставило Уилла Смита рисковать — в нашем видео.

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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Как это было и что стало причиной такой выходки актера - в нашем видео.
 
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