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Футболисты БАТЭ до окончания национального сезона-2018 будут играть с траурными повязками
Футбольный клуб БАТЭ обратился в Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» с ходатайством разрешить игрокам «желто-синих» выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны, сообщает
Таким образом, будет почтена память
АБФФ удовлетворила ходатайство.
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БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам "желто-синих" выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках...
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