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Минское "Динамо" сыграет сегодня против "Салавата Юлаева"

26.09.2018 16:46 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» начинает сегодня очередную домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. Соперник «зубров» — уфимский «Салават Юлаев».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане неплохо провели выездную серию, одержав две победы в трех играх. Впрочем, в турнирной таблице Западной конференции команда по-прежнему занимает последнее место.

Что касается «Салавата Юлаева», то клуб из Уфы показывает яркий, атакующий хоккей, который позволяет ему занимать третье место на Востоке. Правда, стабильности уфимцам пока не хватает. Лидеры клуба — вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен и форварды Линус Умарк, Теему Хартикайнен, Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Дмитрий Кугрышев.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.

 
 
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Минское "Динамо" начинает сегодня очередную домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. Соперник "зубров" - уфимский "Салават Юлаев".
 
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