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Штаб-сержант из США, которая стала моделью
28-летняя штаб-сержант Листа Мари Дувени-Ходжес (Lista Marie Duwyenie-Hodges) мечтает стать «ангелом» Victoria’s Secret. Сейчас она осваивает профессию модели,
Еще будучи ученицей Чапарралской средней школы, Листа Мари показывала хороший результат в баскетболе. В армию девушка пошла в 2010 году. Сейчас девушка служит на должности инструктора в Форт-Силле, штат Оклахома. В ее ведении подготовка новобранцев армии США.
На симпатичного сержанта обратил внимание глянцевый журнал PRESSURE Magazine, посвятивший девушке отдельный материал. Штаб-сержант активно занимается спортом, снимается для журналов и ведет страницу в Instagram.
Все интервью и съемки Листа Мари проводит в свободное время и признается, что совмещать армию и модельный бизнес непросто.
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Девушка служит на должности инструктора в Форт-Силле, штат Оклахома.
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