Штаб-сержант из США, которая стала моделью

28-летняя штаб-сержант Листа Мари Дувени-Ходжес (Lista Marie Duwyenie-Hodges) мечтает стать «ангелом» Victoria’s Secret. Сейчас она осваивает профессию модели, пишет Popular Military.



Фото: listamarie_ / instagram.com

Еще будучи ученицей Чапарралской средней школы, Листа Мари показывала хороший результат в баскетболе. В армию девушка пошла в 2010 году. Сейчас девушка служит на должности инструктора в Форт-Силле, штат Оклахома. В ее ведении подготовка новобранцев армии США.

На симпатичного сержанта обратил внимание глянцевый журнал PRESSURE Magazine, посвятивший девушке отдельный материал. Штаб-сержант активно занимается спортом, снимается для журналов и ведет страницу в Instagram.



В обязанностях штаб-сержанта — работа с новобранцами и воспитание маленькой дочки. Фото: listamarie_ / instagram.com



Фото: listamarie_ / instagram.com



Фото: listamarie_ / instagram.com



Фото: listamarie_ / instagram.com

Все интервью и съемки Листа Мари проводит в свободное время и признается, что совмещать армию и модельный бизнес непросто.