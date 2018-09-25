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ВТБ Лизинг предоставил оборудование компании Молочный Мир

26.09.2018 15:50 — Разное | Myfin  
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ВТБ Лизинг предоставил оборудование компании Молочный Мир
ВТБ Лизинг предоставил оборудование компании «Молочный Мир»

Продукция компании производится на территории Республики Беларусь и экспортируется в Россию, Казахстан, Грузию, Турцию, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан, Сингапур и другие страны.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Наше подразделение в Беларуси активно работает с компаниями пищевой промышленности. Техническая модернизация производственного процесса позволяет клиентам повышать качество продукции, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства».

 
 
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ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией Молочный Мир (Республика Беларусь) о передаче в финансовый лизинг высокотехнологичного оборудования для пищевой...
 
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