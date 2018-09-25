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ВТБ Лизинг предоставил оборудование компании Молочный Мир
Продукция компании производится на территории Республики Беларусь и экспортируется в Россию, Казахстан, Грузию, Турцию, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан, Сингапур и другие страны.
Дмитрий Ивантер, генеральный директор
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ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией Молочный Мир (Республика Беларусь) о передаче в финансовый лизинг высокотехнологичного оборудования для пищевой...
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