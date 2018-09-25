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Актриса Галина Польских госпитализирована в Москве
Галина Польских. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Галина Польских госпитализирована в Москве. По данным СМИ, 78-летняя народная артистка РСФСР пожаловалась на сильные боли в сердце.
Отмечается, что некоторое время назад она перенесла операцию. В ближайшие несколько дней артистка будет проходить обследование.
Как писал Лайф, в середине августа актриса была госпитализирована в Подмосковье. Сообщалось, что её ужалила оса и из-за этого у Польских началась сильная аллергическая реакция. Позже выяснилось, что артистка попала в больницу из-за своей любви к киви.
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В августе артистка попала в больницу из-за того, что съела пару киви и у неё началась сильная аллергическая реакция.
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