В Иране в морге ожил младенец, которого считали мертвым

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IRNA

Признаки жизни заметили во время омывания, рассказал представитель ритуальной организации. Это случилось как раз перед тем, как тело должны были обернуть в саван и захоронить.Медики настаивают, что у ребенка отсутствовали признаки жизни и его смерть была подтверждена. Тем временем потрясенные родители благодарят судьбу за чудо.