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В Иране в морге ожил младенец, которого считали мертвым
Иллюстративное фото
Признаки жизни заметили во время омывания, рассказал представитель ритуальной организации Амир Аббас Абедини. Это случилось как раз перед тем, как тело должны были обернуть в саван и захоронить.
Медики настаивают, что у ребенка отсутствовали признаки жизни и его смерть была подтверждена. Тем временем потрясенные родители благодарят судьбу за чудо.
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6-месячный ребенок, которого в больнице объявили мертвым, пришел в себя в морге.
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