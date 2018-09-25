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В Иране в морге ожил младенец, которого считали мертвым

26.09.2018 15:40 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
6-месячный ребенок, которого в больнице объявили мертвым, пришел в себя в морге. Об этом случае в северо-западном иранском городе Урмия сообщает информационное агентство IRNA.

Признаки жизни заметили во время омывания, рассказал представитель ритуальной организации Амир Аббас Абедини. Это случилось как раз перед тем, как тело должны были обернуть в саван и захоронить.

Медики настаивают, что у ребенка отсутствовали признаки жизни и его смерть была подтверждена. Тем временем потрясенные родители благодарят судьбу за чудо.

 
 
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6-месячный ребенок, которого в больнице объявили мертвым, пришел в себя в морге.
 
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