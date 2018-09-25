Бабич: Россия увеличит на 10% поставку нефтепродуктов для переработчиков Беларуси

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Об этом журналистам рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси. 26 сентября он посещает нефтехимические предприятия в Могилеве.Объем поставок нефтепродуктов увеличится на 10% по сравнению с 2018 годом, уточнил Михаил Бабич. К этому пришли после дискуссии, которая продолжалась в Сочи в отношении так называемых индикативных балансов по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь.сказал посол.Переговоры по этой части завершаются — определяют конечные цифры потребления.— сказал Михаил Бабич.По его словам, индикативные балансы, которые есть сейчас, пусть и определяются каждый год, но имеют, то есть не обязательную к исполнению. Посол полагает, что будет подписано соглашение, которое определит обязательность к исполнению этих индикативных балансов.Что касается так называемых темных нефтепродуктов, то переговоры по их поставкам продолжаются. Их результаты объявят президенты России и Беларуси.Михаил Бабич побывал на «Могилевхимволокно» и назвал его важным предприятием для российско-белорусских экономических отношений, так как 100% сырья идет из России. Туда же экспортируется 50% продукции.сказал посол.При этом он подчеркнул, что «Могилевхимволокно», безусловно, ориентировано на различные рынки как любая коммерческая организация. Тем не менее, сложившаяся кооперация, совместная многолетняя работа и перспектива развития рынка волокон позволяет думать о том, что сотрудничество этого белорусского предприятия с коллегами из России взаимовыгодно и будет развиваться.На российских нефтепродуктах будет работать и «Омск Карбон Могилев», который вот-вот запустит первую очередь производства. Этот инвестиционный проект Михаил Бабич назвалподчеркнул посол.Михаил Бабич сказал, что такие предприятия, как «Омск Карбон Могилев» и «Могилевхимволокно», очень важны и взаимовыгодны для экономики обоих государств.