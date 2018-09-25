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Бабич: Россия увеличит на 10% поставку нефтепродуктов для переработчиков Беларуси

26.09.2018 15:19 — Разное | UDF  
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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Россия увеличит объем поставок нефтепродуктов для белорусских перерабатывающих предприятий на 10% уже в следующем году.

Об этом журналистам рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич. 26 сентября он посещает нефтехимические предприятия в Могилеве.

Объем поставок нефтепродуктов увеличится на 10% по сравнению с 2018 годом, уточнил Михаил Бабич. К этому пришли после дискуссии, которая продолжалась в Сочи в отношении так называемых индикативных балансов по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь.

— Дело даже не в процентах, а в том, что мы видим, как развиваются нефтехимические производства, и понимаем, что им нужно сырье. По большому счету, столько, сколько нужно будет его им для потребления, столько и будет поставляться по итогам совместных переговоров, — сказал посол.

Переговоры по этой части завершаются — определяют конечные цифры потребления.

— Этот объем будет поставляться в рамках индикативных балансов, которые будут определяться каждый год. Мало того, в соглашении будет предусмотрен механизм: в случае обоснованного увеличения потребления нефтепродуктов эти балансы могут пересматриваться в течение года, — сказал Михаил Бабич.

По его словам, индикативные балансы, которые есть сейчас, пусть и определяются каждый год, но имеют «рамочно установленную форму», то есть не обязательную к исполнению. Посол полагает, что будет подписано соглашение, которое определит обязательность к исполнению этих индикативных балансов.

Что касается так называемых темных нефтепродуктов, то переговоры по их поставкам продолжаются. Их результаты объявят президенты России и Беларуси.

Михаил Бабич побывал на «Могилевхимволокно» и назвал его важным предприятием для российско-белорусских экономических отношений, так как 100% сырья идет из России. Туда же экспортируется 50% продукции.

— Уровень модернизации «Могилевхимволокно», планы производства впечатляющи — предприятие развивается очень динамично. Рынок, который ему еще предстоит освоить, это, прежде всего, рынок России, — сказал посол.

При этом он подчеркнул, что «Могилевхимволокно», безусловно, ориентировано на различные рынки как любая коммерческая организация. Тем не менее, сложившаяся кооперация, совместная многолетняя работа и перспектива развития рынка волокон позволяет думать о том, что сотрудничество этого белорусского предприятия с коллегами из России взаимовыгодно и будет развиваться.

На российских нефтепродуктах будет работать и «Омск Карбон Могилев», который вот-вот запустит первую очередь производства. Этот инвестиционный проект Михаил Бабич назвал «одним из самых интересных».

— Это предприятие будущего во всех отношениях, — подчеркнул посол. — Важно, что наш, российский, переработчик и производитель нашел своего партнера — прежде всего, это «Белшина». И 20% сбыта продукции после ввода в эксплуатацию на полную мощность предназначены белорусским предприятиям.

Михаил Бабич сказал, что такие предприятия, как «Омск Карбон Могилев» и «Могилевхимволокно», очень важны и взаимовыгодны для экономики обоих государств.

 
Теги: Могилев
 
 
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Россия увеличит объем поставок нефтепродуктов для белорусских перерабатывающих предприятий на 10% уже в следующем году.
 
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