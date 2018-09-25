Делает ли еду менее полезной готовка в микроволновке

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CNN

Любой способ приготовления ведет к некоторым потерям питательных веществ в продуктах, объясняет, профессор и заведующий кафедрой пищевых наук Висконсинского университета в Мадисоне. На это влияют три фактора: время приготовления (чем дольше готовишь, тем меньше питательных веществ), температура (чем она выше, тем больше потери) и количество жидкости (в нее уходят питательные вещества из продуктов).Для овощей лучший способ — готовка на пару, особенно для брокколи. Но микроволновка тоже хороший вариант: температура в ней поднимается более равномерно, чем в духовке, а значит, вся пища приготовится с меньшими потерями — и за меньшее время. Кроме того, нагревание еды таким способом требует мало воды (или происходит вовсе без нее). Таким образом удается сохранить, например, водорастворимый витамин С.— говорит профессор.Если сравнить брокколи, приготовленную на пару и в микроволновке, между двумя порциями почти не будет разницы по количеству питательных веществ.Зато варить овощи (если вы не едите бульон) — не самый эффективный способ с точки зрения пользы. Исключение из этого правила — морковь: после варки количество бета-каротина в ней увеличивается.