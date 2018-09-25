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Делает ли еду менее полезной готовка в микроволновке

26.09.2018 15:02 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
Готовить в микроволновке удобно, но как это влияет на питательную ценность продуктов? Ответ может вас удивить, пишет CNN.

Любой способ приготовления ведет к некоторым потерям питательных веществ в продуктах, объясняет Скотт Ранкин, профессор и заведующий кафедрой пищевых наук Висконсинского университета в Мадисоне. На это влияют три фактора: время приготовления (чем дольше готовишь, тем меньше питательных веществ), температура (чем она выше, тем больше потери) и количество жидкости (в нее уходят питательные вещества из продуктов).

Для овощей лучший способ — готовка на пару, особенно для брокколи. Но микроволновка тоже хороший вариант: температура в ней поднимается более равномерно, чем в духовке, а значит, вся пища приготовится с меньшими потерями — и за меньшее время. Кроме того, нагревание еды таким способом требует мало воды (или происходит вовсе без нее). Таким образом удается сохранить, например, водорастворимый витамин С.

— В случае с микроволновкой потеря питательных веществ будет совсем незначительной, — говорит профессор.

Если сравнить брокколи, приготовленную на пару и в микроволновке, между двумя порциями почти не будет разницы по количеству питательных веществ.

Зато варить овощи (если вы не едите бульон) — не самый эффективный способ с точки зрения пользы. Исключение из этого правила — морковь: после варки количество бета-каротина в ней увеличивается.

 
 
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Готовить в микроволновке удобно, но как это влияет на питательную ценность продуктов?
 
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