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29 сентября в Горках фестиваль «Всемирный День Институтов Конфуция в Беларуси»
26.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
29 сентября 2018 года с 11.00 до 15.00 приглашаем жителей и гостей нашего района на фестиваль «Всемирный День Институтов Конфуция в Беларуси».
Место проведения: молодежный культурно-развлекательный центр (амфитеатр).
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29 сентября 2018 года с 11.00 до 15.00 приглашаем жителей и гостей нашего района на фестиваль «Всемирный День Институтов Конфуция в Беларуси». Место проведения: молодежный...
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