29 сентября в Горках фестиваль «Всемирный День Институтов Конфуция в Беларуси»

29 сентября 2018 года с 11.00 до 15.00 приглашаем жителей и гостей нашего района на фестиваль «Всемирный День Институтов Конфуция в Беларуси».





Место проведения: молодежный культурно-развлекательный центр (амфитеатр).

В программе: фотозона с китайскими львами и драконом, мастер-классы по китайской каллиграфии, вырезанию, раскрашиванию масок пекинской оперы, ушу, чайная церемония, дегустация чая и др.

Оргкомитет.