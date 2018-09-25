|
Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Таджикистан
26.09.2018 — Разное | Савецкая вёска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Переговорная часть саммита будет включать в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям. Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами по повесткам дня двустороннего сотрудничества. За рамками саммита запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей
Читать полностью:
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)