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Слово о Кресте
26.09.2018 — Разное | Савецкая вёска
Дорогие друзья, 27 сентября Церковь празднует Воздвижение Креста Господня. Для начала буквально щепотку истории. Ранней весной 326 года стараниями византийского императора Константина христиане обрели тот самый Крест, на котором был распят Иисус Христос. Тогда же и появился праздник. Но в результате последующих событий, а именно войны между персами и греками в VII веке, когда сила и слава Креста Господня очень здорово вдохновила последних на победу, а также и то, что ранее захваченная святыня, наконец, была возвращена самими врагами именно 27 сентября, празднества и перенеслись на этот день.
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Дорогие друзья, 27 сентября Церковь празднует Воздвижение Креста Господня. Для начала буквально щепотку истории. Ранней весной 326 года стараниями византийского...
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