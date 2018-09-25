Пострадавших при взрыве в Могилёве экстренно перевели в Минскую больницу скорой помощи

Новости Беларуси. В Могилеве продолжают выяснять обстоятельства взрыва на местном деревообрабатывающем предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу оперативной группы координирует лично глава Следственного комитета.

Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич





Взрыв прогремел в покрасочной камере мебельного цеха «Могилёвдрева». Рядом находились 6 работников.

У двух женщин и мужчины медики диагностировали серьезные ожоги. Их доставили в реанимацию областного центра. А сегодня экстренно перевели в Минскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильно тяжелое.





Лариса Золотухина, заведующая отделением ожоговой реанимации БСМП:

Сегодня утром была доставлена женщина. Взрывная травма у нее. Плюс термические обширные повреждения кожных покровов, ожоги дыхательных путей. Она в тяжелом состоянии, находится в шоке. Находится на искусственной вентиляции легких, проводятся противошоковые мероприятия.

Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП





Это не первый случай на «Могилёвдреве». Два с половиной года назад там уже был пожар. Тогда загорелась крыша, огонь перебросился на оборудование. Работники успели быстро покинуть помещение, обошлось без жертв.