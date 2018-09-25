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Пострадавших при взрыве в Могилёве экстренно перевели в Минскую больницу скорой помощи
Новости Беларуси. В Могилеве продолжают выяснять обстоятельства взрыва на местном деревообрабатывающем предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу оперативной группы координирует лично глава Следственного комитета.
Взрыв прогремел в покрасочной камере мебельного цеха «Могилёвдрева». Рядом находились 6 работников.
У двух женщин и мужчины медики диагностировали серьезные ожоги. Их доставили в реанимацию областного центра. А сегодня экстренно перевели в Минскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильно тяжелое.
Лариса Золотухина, заведующая отделением ожоговой реанимации БСМП:
Это не первый случай на «Могилёвдреве». Два с половиной года назад там уже был пожар. Тогда загорелась крыша, огонь перебросился на оборудование. Работники успели быстро покинуть помещение, обошлось без жертв.
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Новости Беларуси. В Могилеве продолжают выяснять обстоятельства взрыва на местном деревообрабатывающем предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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