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Михаил Бабич: «Россия заинтересована развивать с Беларусью инновационные производства»

26.09.2018 16:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Россия заинтересована развивать совместно с Беларусью инновационные производства. Такое мнение озвучил посол России в нашей стране Михаил Бабич во время посещения Могилевской свободной экономической зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Бабич: «Россия заинтересована развивать с Беларусью инновационные производства»

В ближайшее время там запустят линию по производству технического углерода. Благодаря инвестиционному проекту уже создано 200 рабочих мест. Продукция, аналогов которой в Беларуси пока не производили, будет ориентирована на экспорт.

Это первая рабочая поездка Михаила Бабича в новом статусе. Дипломат отметил высокую степень интеграции в Союзном государстве и растущий товарооборот. В перспективе он составит 50 миллиардов долларов.

Михаил Бабич: «Россия заинтересована развивать с Беларусью инновационные производства»

Михаил Бабич, посол России в Беларуси:
По итогам 17-го года это было 32 с небольшим миллиарда долларов. Конечно, многое будет зависеть от темпов роста экономики обоих государств. Мы сейчас проводим детально анализ в отраслевом разрезе во всех сферах – машиностроение, станкостроение, нефтехимия, поставка топливно-энергетических ресурсов, АПК, нормативно-правовая база, которая должна быть гармонизирована.

Михаил Бабич: «Россия заинтересована развивать с Беларусью инновационные производства»

Масштабный инвестиционный проект по модернизации реализуется и на предприятии «Могилевхимволокно». Новое оборудование позволит расширить ассортимент волокна, востребованного на экспортных рынках. Почти 50% продукции поставляются в Россию.

Михаил Бабич: «Россия заинтересована развивать с Беларусью инновационные производства»

Также Михаил Бабич посетил Белорусско-Российский университет, где студенты обучаются и по российской программе. Напомним, 10 октября Могилев готовится принять форум регионов Беларуси и России.

 
Теги: Могилев
 
 
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