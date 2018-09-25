В Минске решили реконструировать мост возле Троицкого. Смотрите, какие варианты предлагают

Сегодня в столице прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Там рассмотрели несколько концепций реконструкции моста через Свислочь на Богдановича. Смотрите, что предлагали и что решили.

Автор концепций — минский скульптор Юрась Анушко. Их разработали по предложению главы столицы Андрея Шорца. Вместе со скульптором концепции представлял глава союза художников Григорий Ситница.

Первая концепция — языческая. Ее главная идея — отображение дня и ночи, а также солнцеворот.





Вторая концепция — легенда про Цмоков, которые, по преданию, жили в Свислочи. Главная цель тут — сделать мост запоминающимся туристам.





Третий вариант — женитьба Свислочи и Менеска.

Автор концепций сказал, что ему самому больше всего нравится вариант с Цмоками. Правда, члены совета высказались против всех концепций. Замечания были следующие:

— Скульптуры не вписываются в стилистику моста, который построен в 60-е годы.

— Такая скульптура — это шаг назад. Тут все примитивно и эклектично.

— Нет исторической среды, в которую эти концепции могут лечь.

— С мостом работали только скульпторы, а надо было привлекать и архитекторов. Нужно не просто декорировать этот мост новыми скульптурами, а смотреть комплексно.

Павел Лучинович сказал, что не стоит спешить с резкой критикой. Потому что скульпторам уже удалось вдохновить руководство города, и оно сказало, что готово определить коммунального заказчика и заниматься реконструкцией моста.

Григорий Ситница добавил, что из-за экономической ситуации в стране и городе нам придется жить с этим мостом. Ведь если сейчас архитекторы завернут все концепции, то второго шанса получить госфинансирование на реконструкцию может уже не быть.

Выслушав эти доводы, совет пришел к решению доработать одну из концепций, пока «мэр настроен открывать финансирование».