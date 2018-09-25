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Пьяный мужчина избил ногами кота до смерти. Ему грозит до трех лет тюрьмы
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34-летний пьяный житель деревни Любашево в Ганцевичском районе избил ногами кота своей односельчанки. В итоге кот умер от полученных травм,
17 сентября в отношении мужчины завели уголовное дело по части первой статьи 339 (Хулиганство). За ее нарушение возможные наказания следующие: общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.
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34-летний пьяный житель деревни Любашево в Ганцевичском районе избил ногами кота своей односельчанки. В итоге кот умер от полученных травм, пишет «Першы рэгiён»....
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