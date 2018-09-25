Пьяный мужчина избил ногами кота до смерти. Ему грозит до трех лет тюрьмы

34-летний пьяный житель деревни Любашево в Ганцевичском районе избил ногами кота своей односельчанки. В итоге кот умер от полученных травм, пишет «Першы рэгiён». Инцидент произошел еще 18 августа, о гибели кота правоохранителям сообщила хозяйка животного, и с того момента искали убийцу.

17 сентября в отношении мужчины завели уголовное дело по части первой статьи 339 (Хулиганство). За ее нарушение возможные наказания следующие: общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.