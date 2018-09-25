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Вы уверены, что ваши аккаунты не взломают? Рассказываем, как придумать надежный пароль
Заботитесь о безопасности своих аккаунтов и придумываете сложные пароли, которые забываете уже через несколько часов? Знакомая история. Бывает и другая: одинаковый пароль для всего. Оба случая не сулят ничего хорошего. Рассказываем, как придумать надежный пароль и при этом не сойти с ума.
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