Insync day 2: 5 глобальных изменений мобильного банка от Альфа-банка в РБ

Вместо привычного красного – три ярких цвета

Полюбившаяся функция ставить заставку на рабочий стол приложения осталась, а вот дизайн всех разделов, кнопок и картинок поменялся. Теперь три цвета – красный, мятный и фиолетовый – будут доминировать в оформлении. Такая перемена отвечает главной задаче мобильного банка от Альфа-Банка – оставаться во всем актуальным.

Навигационная панель, как в популярных мессенджерах, и профиль

Главный экран теперь имеет нижнюю панель, разделенную на 5 основных вкладок. Такое расположение стало уже привычным для пользователей смартфонов и позволило добавить навигационной интуитивности пользователю InSync. Информация о клиенте теперь расположена в профиле, где удобно найти контакты, изменить настройки, в том числе установить аватар. Также в профиле появилась геймификация, которая поможет пользоваться мобильным банком на 100 %. Так, в зависимости от выполненного количества заданий, пользователю может быть присвоен уровень Новичок, Знаток, Мастер. За выполнение определенных заданий можно получить специальный комплимент.

Разделение счета – новый уровень финансовых отношений

В обновленной версии InSync появится сервис, позволяющий упростить совместные траты. Например, разделить счет в ресторане или собрать деньги на подарок другу. Для этого в деталях платежа необходимо нажать «Разделить счет», выбрать количество человек. Сгенерированный QR-код или ссылку можно отправить через любой мессенджер, нажав кнопку «Поделиться». Совершить оплату по ссылке можно как по карточке Альфа-Банка, так и по карточкам других банков. Попросить средства у друга можно через кнопку «Пополнить счет» в разделе «Продукты».

Новый формат общения

InSync Now – это внутреннее медиа для пользователей приложения, которое рассказывает об актуальных мировых трендах, дает обзоры с интересных мероприятий в Беларуси, знакомит с персоналиями, а также в специальных рубриках рассказывает не только о деньгах через призму работников Альфа-Банка. InSync всегда готов дать обратную связь. Для этого в него также вшит онлайн-чат. Альфачи общаются на различные темы и помогают найти решение во всех ситуациях, связанных с банковскими продуктами и не только.

Видеокредит – просто, как сделать селфи

Реализован полноценный online-процесс получения кредита пользователем мобильного банка, который до этого не был клиентом банка. Изучив мировые практики и технологии работы с биометрическими данными, Альфа-Банк выбрал два способа верификации клиентов – распознавание лица и сличение с фото из паспорта, а также распознавание речи и сличение с фразой-патерном, произносимой клиентом. Для распознавания лица используется технология Google Tensorflow со специально настроенной моделью Facenet, для распознавания речи – облачный сервис Yandex Speech Kit. Для обеспечения целостности и неподдельности получаемых данных о клиентах в процессе верификации в InSync реализовано сохранение хеш-значений этих данных в информационную сеть на основе технологии блокчейн, созданную Национальным Банком Республики Беларусь. Для получения видеокредита необходимо заполнить анкету в InSync, пройти верификацию, дождаться результатов рассмотрения, которое занимает до 1 минуты. После положительного рассмотрения заявки курьер доставляет карту MasterCard Standard, на которой будут доступны деньги, и документы.

«Мы не собирались почивать на лаврах, попав в топы рейтингов . Видели динамику, растущий процент проникновения и стремились соответствовать современным запросам, местами работать на опережение. Поэтому глобальное обновление InSync было ожидаемо. Сейчас InSync ярче, еще более персонализирован, навигация интуитивна и проста, функции позволяют рационально и комфортно пользоваться банковскими продуктами. Но и это не финал, новые обновления всегда будут сопровождать InSync, так как он остается в ритме жизни» – комментирует Рафал Ющак, Управляющий директор Альфа-Банка.

Справка:

Проникновение InSync – более 50 %. Каждый второй клиент Альфа-Банка пользуется мобильным банком, что составляет 180 тысяч пользователей. По итогам 2017 года в рейтинге Markswebb InSync попал вТОП-10 мобильных банков СНГ. Сейчас ежемесячно пользователи совершают более 800 тысяч транзакций в InSync.

Скачать приложение AppStore или Google Play

Уже действующим пользователям достаточно обновить предыдущую версию InSync, если обновление не произошло автоматически.