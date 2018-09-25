Выставка работ белорусских художников Парижской школы проходит в Минске

Выставка представляет частные белорусские коллекции, в которых хранятся произведения всемирно известных белорусских художников Парижской школы: Марка Шагала, Шрага Царфина, Осипа Любича, Осипа Цадкина, Роберта Генина, Евгения Зака, Михаила Кикоина и Пинхуса Кременя. Некоторые работы впервые оказались в публичном доступе. К искусству мастеров Монпарнаса начала и середины ХХ века коллекционеры проявляют устойчивый интерес на протяжении 100 лет, начиная с конца Первой мировой войны, когда произведения этих художников в Париже стали приобретать маршаны, игравшие видную роль на «рынке искусства» в начале ХХ века и благодаря которым в те годы стали известны имена многих ныне знаменитых художников.

Творчество мастеров Парижской школы, объединяя страны и народы, их художественные традиции, наглядно свидетельствует о значимости места, которое занимает наша страна в общеевропейской культуре. Выставка станет возможностью не только увидеть хранящиеся в частных коллекциях работы, но и лучше понять связь между современным европейским искусством и художественными процессами начала ХХ века.

В экспозиции зритель увидит 100 произведений различных жанров, датированных с 1915 по 70-е годы прошлого века, выполненных в разных техниках живописи и графики. Принадлежность произведений к частным собраниям гарантирует ценителям искусства высокий художественный уровень представленных работ. Для более глубокого понимания экспозиции посетителям предложена уникальная образовательная программа из лекций белорусских и зарубежных специалистов-исследователей Парижской школы, а также цикл документальных фильмов о художниках.

Представленные на выставке работы помогут еще лучше понять этих художников, их отношение к жизни и смерти, их представление о счастье, любви, печалях и радостях Человека. Посетителям будет представлен широкий диапазон направлений классического модернизма XX века: фовизм, кубизм, экспрессионизм.

Факт возвращения творчества художников Парижской школы на родину подтверждается и интересом к их работам со стороны коллекционеров. Произведения из частных собраний, представленные на выставке в Национальном историческом музее, служат еще одним подтверждением того, что наши соотечественники не оставались в стороне от процесса развития мировой культуры, а порой наши соотечественники оказывали на него самое непосредственное влияние.

Выставка продлится до 14 октября. Подробнее – на histmuseum.by .