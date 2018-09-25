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Какую пенсию получают белорусы?

26.09.2018 17:13 — Разное | Myfin  
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Какую пенсию получают белорусы?
фото: pixabay.com

Заместитель министра отметил, что в этом году перерасчет трудовых пенсий проводили два раза, и это чаще, чем в прошлом. В 2017 году был один перерасчет. Благодаря первому перерасчету с 1 мая пенсии выросли на 5,4%, а в результате второго – с 1 августа – на 10,1%.

Перерасчет социальных пенсий проводят ежеквартально при изменении бюджета прожиточного минимума.

Александр Румак также сообщил, что более 4 тыс. одиноких пожилым людей с низким уровнем доходов (меньше бюджета прожиточного минимума) получали социальное пособие – ежемесячное или единовременное.
В этом году были проведены обследования условий жизни пожилых белорусов.

«На 1 июля в стране насчитывалось 7 939 ветеранов Великой Отечественной войны. 16 859 тех, кто пострадал от последствий войны, и более 570 членов семей военнослужащих, которые погибли во время войны», – проинформировал Александр Румак.


Были обследованы условия жизни также 158,1 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых людей.

В Беларуси, по данным на 1 июля, насчитывалось 396 людей, которые перешли рубеж в 100 лет. Среди них 41 мужчина и 355 женщин.

 
 
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В Беларуси пенсии получают более 2,5 млн человек
 
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