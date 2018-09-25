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Ребенок играл в человека-паука и сорвался с 10 этажа
Фото: tengrinews.kz
7-летний мальчик скучал дома. Мать оставила его на 15 минут, закрыв в квартире. Ребенок захотел пойти погулять на улицу.
Происшествие произошло в столице Казахстана Астане. Парень оделся, вышел на балкон, вырезал москитные сетки ножом и хотел спускаться, но повис на перилах.
Первыми его увидели посетители кафе. По словам
Люди натянули одеяло и собрались ловить ребенка, но на крики из окна 9-го этажа выглянул сосед.
Пока мальчик висел, мужчина по пояс вылез из окна, вытянул руки и пытался успокоить его словами. Через 15 секунд Артем Караев его поймал.
Позже мужчина рассказал, что мальчик был спокоен и не плакал. Зато его мать, наблюдавшая за сыном снизу, потеряла сознание.
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Мальчика в полете поймал сосед.
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