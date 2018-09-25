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Сотрудников БелаПАНа массово вызывают на допросы по "делу БелТА"

26.09.2018 17:33 — Разное | UDF  
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Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY
По «делу БелТА» власти преследуют десять журналистов.

В качестве свидетелей по "делу БелТА" на 27 сентября в Следственный комитет вызваны Дмитрий Новожилов и Роман Саликов. В этот же день на допрос вызвали подозреваемую по делу Татьяна Коровенкову. 28 сентября на допрос пойдет еще одна подозреваемая по делу — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, сообщает пресс-служба БАЖ.

Свидетелями по делу на допросах на этой неделе побывали также журналисты информагентства Сергей Королевич и Алексей Александров. На прошлой неделе, 21 сентября, на допрос вызвали редактора Андрея Середу.

Как сообщалось ранее, по "делу БелТА" подозреваемыми проходят десять журналистов. Их подозревают в несанкционированном доступе к платной подписки новостной ленты государственного информагентства БелТА. Как сообщала пресс-служба Следственного комитета, эти действия причинили существенный вред и подорвали деловую репутацию БелТА.

В рамках уголовного дела следователи провели обыски в редакциях БелаПАН и tut.by. Некоторые журналисты и редакторы были задержаны и провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинства из них был запрещен выезд из Беларуси.

 
 
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По "делу БелТА" власти преследуют десять журналистов.
 
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