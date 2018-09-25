

Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В качестве свидетелей по "делу БелТА" на 27 сентября в Следственный комитет вызваны. В этот же день на допрос вызвали подозреваемую по делу. 28 сентября на допрос пойдет еще одна подозреваемая по делу — главный редактор БелаПАН, сообщает пресс-службаСвидетелями по делу на допросах на этой неделе побывали также журналисты информагентства. На прошлой неделе, 21 сентября, на допрос вызвали редактораКак сообщалось ранее, по "делу БелТА" подозреваемыми проходят десять журналистов. Их подозревают в несанкционированном доступе к платной подписки новостной ленты государственного информагентства БелТА. Как сообщала пресс-служба Следственного комитета, эти действия причинили существенный вред и подорвали деловую репутацию БелТА.В рамках уголовного дела следователи провели обыски в редакциях БелаПАН и tut.by. Некоторые журналисты и редакторы были задержаны и провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинства из них был запрещен выезд из Беларуси.