В ночь с 8 на 9 октября можно будет наблюдать самый непредсказуемый звездопад

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Дракониды — один из самых непредсказуемых метеорных потоков. Обычно он дает максимум 5-15 метеоров в час, но трижды в течение XX века (в 1926, 1933 и 1946 годах) поток обрушивал на Землю грандиозные ливни из метеоров. До нескольких сотен метеоров в час Дракониды давали в 1952, 1985 и 1998 годах. В 2018 году ожидается от 10 метеоров в час.Максимальная активность Драконид приходится на ночь новолуния с 8 на 9 октября 2018 года, поэтому Луна не станет помехой наблюдениям метеоров в этом году.Дракониды — медленные метеоры желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других «встречных» потоков. Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их цвет.Название происходит от созвездия Дракона, где находится радиант потока — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Радиант Драконид находится почти в зените, рядом с известным астеризмом Голова Дракона. Голова Дракона представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. При условии ясной погоды ночью 8-9 октября можно будет заметить метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона.Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите. Эти частицы, вторгаясь в атмосферу нашей планеты, на высоте 75-100 км вспыхивают метеором или «падающей звездой».