В Дании водительские права заменит мобильное приложение

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Водителю понадобится только смартфон, чтобы доказать наличие действительных водительских прав. Ожидается, что специальное мобильное приложение заработает уже к концу 2020 года.В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять подобным образом.При этом сообщается, что цифровую версию водительских прав можно будет использовать наряду с обычными правами.