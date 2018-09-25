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В Дании водительские права заменит мобильное приложение
Фото: The Local
Водителю понадобится только смартфон, чтобы доказать наличие действительных водительских прав. Ожидается, что специальное мобильное приложение заработает уже к концу 2020 года.
В Министерстве финансов Дании отметили, что водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять подобным образом.
При этом сообщается, что цифровую версию водительских прав можно будет использовать наряду с обычными правами.
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В Дании водительские права можно будет показывать через специальное приложение в смартфоне.
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