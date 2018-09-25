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Футболисты БАТЭ до окончания сезона будут играть с траурными повязками
Фото: БЕЛТА
БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам клуба выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны, пишет официальный
Таким образом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского.
АБФФ удовлетворила данное ходатайство.
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Таким образом борисовчане решили почтить память Анатолия Капского.
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