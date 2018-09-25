Футболисты БАТЭ до окончания сезона будут играть с траурными повязками

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БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам клуба выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны, пишет официальныйборисовского клуба.Таким образом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клубаАБФФ удовлетворила данное ходатайство.