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Фотофакт. Штаб-сержант США, которая стала моделью

26.09.2018 16:47 — Разное | UDF  
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Фото: instagram.com/stories/listamarie
28-летняя штаб-сержант Листа Мари Дувени-Ходжес (Lista Marie Duwyenie-Hodges) мечтает стать «ангелом» Victoria’s Secret. Сейчас она осваивает профессию модели, пишет Popular Military.

Еще будучи ученицей Чапарралской средней школы Листа Мари Дувени-Ходжес показывала хороший результат в баскетболе. В армию девушка пошла в 2010 году. Сейчас девушка служит на должности инструктора в Форт-Силле, штат Оклахома. В ее ведении подготовка новобранцев армии США.

На симпатичного сержанта обратил внимание глянцевый журнал PRESSURE Magazine, посвятивший девушке отдельный материал. Штаб-сержант активно занимается спортом, снимается для журналов и ведет страницу в Instagram.

Фотофакт. Штаб-сержант США, которая стала моделью

В обязанностях штаб-сержанта работа с новобранцами и воспитание маленькой дочки. Фото: listamarie_ / instagram.com

Фотофакт. Штаб-сержант США, которая стала моделью

Фото:instagram.com/stories/listamarie

Фотофакт. Штаб-сержант США, которая стала моделью

Фото: instagram.com/stories/listamarie

Фотофакт. Штаб-сержант США, которая стала моделью

Фото: listamarie_ / instagram.com

Все интервью и съемки Листа Мари проводит в свободное время и признается, что совмещать армию и модельный бизнес непросто.

 
 
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28-летняя штаб-сержант Листа Мари Дувени-Ходжес мечтает стать "ангелом" Victoria’s Secret.
 
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