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Фотофакт. Штаб-сержант США, которая стала моделью
Фото: instagram.com/stories/listamarie
Еще будучи ученицей Чапарралской средней школы Листа Мари Дувени-Ходжес показывала хороший результат в баскетболе. В армию девушка пошла в 2010 году. Сейчас девушка служит на должности инструктора в Форт-Силле, штат Оклахома. В ее ведении подготовка новобранцев армии США.
На симпатичного сержанта обратил внимание глянцевый журнал PRESSURE Magazine, посвятивший девушке отдельный материал. Штаб-сержант активно занимается спортом, снимается для журналов и ведет страницу в Instagram.
В обязанностях штаб-сержанта работа с новобранцами и воспитание маленькой дочки. Фото: listamarie_ / instagram.com
Фото:instagram.com/stories/listamarie
Фото: instagram.com/stories/listamarie
Фото: listamarie_ / instagram.com
Все интервью и съемки Листа Мари проводит в свободное время и признается, что совмещать армию и модельный бизнес непросто.
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28-летняя штаб-сержант Листа Мари Дувени-Ходжес мечтает стать "ангелом" Victoria’s Secret.
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