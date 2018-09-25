Фотофакт. Штаб-сержант США, которая стала моделью



Фото: instagram.com/stories/listamarie

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В обязанностях штаб-сержанта работа с новобранцами и воспитание маленькой дочки. Фото: listamarie_ / instagram.com





Фото:instagram.com/stories/listamarie





Фото: instagram.com/stories/listamarie





Фото: listamarie_ / instagram.com

Еще будучи ученицей Чапарралской средней школыпоказывала хороший результат в баскетболе. В армию девушка пошла в 2010 году. Сейчас девушка служит на должности инструктора в Форт-Силле, штат Оклахома. В ее ведении подготовка новобранцев армии США.На симпатичного сержанта обратил внимание глянцевый журнал PRESSURE Magazine, посвятивший девушке отдельный материал. Штаб-сержант активно занимается спортом, снимается для журналов и ведет страницу в Instagram.Все интервью и съемки Листа Мари проводит в свободное время и признается, что совмещать армию и модельный бизнес непросто.