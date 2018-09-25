ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы создали приложение, которое напомнит водителю, когда пора менять масло и обновлять страховку

26.09.2018 17:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские разработчики решили, что пора разгрузить голову автолюбителей. Приложение AutoCare предлагает просто обновлять пробег, а сервис сам подскажет, когда пора менять масло, свечи и проводить другие регламентные работы. Разумеется, в точном соответствии с техрегламентом именно вашего автомобиля.

Всего под постоянным мониторингом более 20 параметров, включая даже срок истечения ваших документов: водительского удостоверения и страховки. Для начала работы с AutoCare нужно просто ввести VIN-номер автомобиля - сервис подберет для вашего автомобиля подходящий регламент. После этого достаточно будет лишь периодически обновлять пробег и помечать уже осуществленные работы. Последнее, к слову, будут делать на многих СТО за вас.

Белорусы создали приложение, которое напомнит водителю, когда пора менять масло и обновлять страховку

“Особенности технического обслуживания заставляют ответственных автомобилистов изучать огромные массивы информации, чтобы своевременно обслуживать машину. А не очень ответственных — просто запускать ее и потом платить за дорогостоящий ремонт, — комментируют в AutoCare. — Мы подумали, можно решить проблему обслуживания автомобиля без апгрейда самого автомобиля. А с помощью мобильного телефона, который есть у каждого. К тому же наше приложение объединяет технические данные с исполнителями, которые готовы качественно и в срок выполнить нужные работы”.

“Мы видим, что автомобилисты не очень полно представляют перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля. Да, они отслеживают замену моторного масла и приезжают обычно в срок. Но ответить на вопрос, когда менялся антифриз, тормозная жидкость или ремень ГРМ готовы далеко не все, — говорит управляющий СТО “Индивидуал Авто Плюс” Арсений Шапиев, участник сети СТО-партнеров AutoCare. — Так часто и ездят, пока простейшая замена не перерастает в крупный ремонт. А некоторые СТО напротив — проводят работы раньше положенного срока, просто чтобы увеличить средний чек”.

AutoCare содержит всю историю обслуживания автомобиля. Это облегчит жизнь при каждом посещении СТО: владельцу не нужно искать по салону “бумажную” сервисную книжку или вспоминать марку и цвет антифриза. Также такая история сослужит хорошую службу, если вы когда-нибудь решите выгодно продать машину. Можно не только показать, что авто своевременно обслуживалось, но и экспортировать историю в аккаунт нового владельца.

Использование сервиса абсолютно бесплатно. В настоящий момент доступно приложение AutoCare.BY в Google Play, а также web-версия на сайте autocare.by.

 

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские разработчики решили, что пора разгрузить голову автолюбителей. Приложение AutoCare предлагает просто обновлять пробег, а сервис сам подскажет, когда пора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка работ белорусских художников Парижской школы проходит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика