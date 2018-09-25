Белорусы создали приложение, которое напомнит водителю, когда пора менять масло и обновлять страховку

Белорусские разработчики решили, что пора разгрузить голову автолюбителей. Приложение AutoCare предлагает просто обновлять пробег, а сервис сам подскажет, когда пора менять масло, свечи и проводить другие регламентные работы. Разумеется, в точном соответствии с техрегламентом именно вашего автомобиля.

Всего под постоянным мониторингом более 20 параметров, включая даже срок истечения ваших документов: водительского удостоверения и страховки. Для начала работы с AutoCare нужно просто ввести VIN-номер автомобиля - сервис подберет для вашего автомобиля подходящий регламент. После этого достаточно будет лишь периодически обновлять пробег и помечать уже осуществленные работы. Последнее, к слову, будут делать на многих СТО за вас.





“Особенности технического обслуживания заставляют ответственных автомобилистов изучать огромные массивы информации, чтобы своевременно обслуживать машину. А не очень ответственных — просто запускать ее и потом платить за дорогостоящий ремонт, — комментируют в AutoCare. — Мы подумали, можно решить проблему обслуживания автомобиля без апгрейда самого автомобиля. А с помощью мобильного телефона, который есть у каждого. К тому же наше приложение объединяет технические данные с исполнителями, которые готовы качественно и в срок выполнить нужные работы”.

“Мы видим, что автомобилисты не очень полно представляют перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля. Да, они отслеживают замену моторного масла и приезжают обычно в срок. Но ответить на вопрос, когда менялся антифриз, тормозная жидкость или ремень ГРМ готовы далеко не все, — говорит управляющий СТО “Индивидуал Авто Плюс” Арсений Шапиев, участник сети СТО-партнеров AutoCare. — Так часто и ездят, пока простейшая замена не перерастает в крупный ремонт. А некоторые СТО напротив — проводят работы раньше положенного срока, просто чтобы увеличить средний чек”.

AutoCare содержит всю историю обслуживания автомобиля. Это облегчит жизнь при каждом посещении СТО: владельцу не нужно искать по салону “бумажную” сервисную книжку или вспоминать марку и цвет антифриза. Также такая история сослужит хорошую службу, если вы когда-нибудь решите выгодно продать машину. Можно не только показать, что авто своевременно обслуживалось, но и экспортировать историю в аккаунт нового владельца.

Использование сервиса абсолютно бесплатно. В настоящий момент доступно приложение AutoCare.BY в Google Play , а также web-версия на сайте autocare.by .