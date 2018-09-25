ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

INSYNC DAY 2: пять глобальных изменений мобильного банка от белорусского Альфа-Банка

26.09.2018 17:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

26 сентября Альфа-Банк (Беларусь) презентовал глобальное обновление своего мобильного банка InSync. Изменения коснулись как дизайна, так и технологических возможностей. Новая версия InSync начнет работать уже сегодня.

Вместо привычного красного - три ярких цвета

Полюбившаяся функция ставить заставку на рабочий стол приложения осталась, а вот дизайн всех разделов, кнопок и картинок поменялся. Теперь три цвета – красный, мятный и фиолетовый – будут доминировать в оформлении. Такая перемена отвечает главной задаче мобильного банка от Альфа-Банка – оставаться во всем актуальным.

Навигационная панель, как в популярных мессенджерах, и профиль

Главный экран теперь имеет нижнюю панель, разделенную на 5 основных вкладок. Такое расположение стало уже привычным для пользователей смартфонов и позволило добавить навигационной интуитивности пользователю InSync. Информация о клиенте теперь расположена в профиле, где удобно найти контакты, изменить настройки, в том числе установить аватар. Также в профиле появилась геймификация, которая поможет пользоваться мобильным банком на 100 %. Так, в зависимости от выполненного количества заданий, пользователю может быть присвоен уровень Новичок, Знаток, Мастер. За выполнение определенных заданий можно получить специальный комплимент.

Разделение счета - новый уровень финансовых отношений

В обновленной версии InSync появится сервис, позволяющий упростить совместные траты. Например, разделить счет в ресторане или собрать деньги на подарок другу. Для этого в деталях платежа необходимо нажать «Разделить счет», выбрать количество человек. Сгенерированный QR-код или ссылку можно отправить через любой мессенджер, нажав кнопку «Поделиться». Совершить оплату по ссылке можно как по карточке Альфа-Банка, так и по карточкам других банков. Попросить средства у друга можно через кнопку «Пополнить счет» в разделе «Продукты».

Новый формат общения

InSync Now – это внутреннее медиа для пользователей приложения, которое рассказывает об актуальных мировых трендах, дает обзоры с интересных мероприятий в Беларуси, знакомит с персоналиями, а также в специальных рубриках рассказывает не только о деньгах через призму работников Альфа-Банка. InSync всегда готов дать обратную связь. Для этого в него также вшит онлайн-чат. Альфачи общаются на различные темы и помогают найти решение во всех ситуациях, связанных с банковскими продуктами и не только.

Видеокредит - просто, как сделать селфи

Реализован полноценный online-процесс получения кредита пользователем мобильного банка, который до этого не был клиентом банка. Изучив мировые практики и технологии работы с биометрическими данными, Альфа-Банк выбрал два способа верификации клиентов – распознавание лица и сличение с фото из паспорта, а также распознавание речи и сличение с фразой-патерном, произносимой клиентом. Для распознавания лица используется технология Google Tensorflow со специально настроенной моделью Facenet, для распознавания речи – облачный сервис Yandex Speech Kit. Для обеспечения целостности и неподдельности получаемых данных о клиентах в процессе верификации в InSync реализовано сохранение хеш-значений этих данных в информационную сеть на основе технологии блокчейн, созданную Национальным Банком Республики Беларусь. Для получения видеокредита необходимо заполнить анкету в InSync, пройти верификацию, дождаться результатов рассмотрения, которое занимает до 1 минуты. После положительного рассмотрения заявки курьер доставляет карту MasterCard Standard, на которой будут доступны деньги, и документы.

«Мы не собирались почивать на лаврах, попав в топы рейтингов. Видели динамику, растущий процент проникновения и стремились соответствовать современным запросам, местами работать на опережение. Поэтому глобальное обновление InSync было ожидаемо. Сейчас InSync ярче, еще более персонализирован, навигация интуитивна и проста, функции позволяют рационально и комфортно пользоваться банковскими продуктами. Но и это не финал, новые обновления всегда будут сопровождать InSync, так как он остается в ритме жизни» – комментирует Рафал Ющак, Управляющий директор Альфа-Банка.

Справочно:

Проникновение InSync – более 50%. Каждый второй клиент Альфа-Банка пользуется мобильным банком, что составляет 180 тысяч пользователей. По итогам 2017 года в рейтинге Markswebb InSync попал вТОП-10 мобильных банков СНГ. Сейчас ежемесячно пользователи совершают более 800 тысяч транзакций в InSync.

Скачать приложение можно AppStore или Google Play.

Уже действующим пользователям достаточно обновить предыдущую версию InSync, если обновление не произошло автоматически.

Подробнее о новом релизе можно узнать по адресу insync.by.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 сентября Альфа-Банк (Беларусь) презентовал глобальное обновление своего мобильного банка InSync. Изменения коснулись как дизайна, так и технологических...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске решили реконструировать мост возле Троицкого. Смотрите, какие варианты предлагают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика