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Китай понизит импортные пошлины для ряда товаров с 1 ноября

26.09.2018 16:54 — Разное | Интерфакс  
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Китай с 1 ноября понизит пошлины на импорт ряда товаров большинства своих торговых партнеров, включая производственное оборудование, бумагу, текстиль и строительные материалы.

В общей сложности снижение пошлин коснется 1,585 тыс. наименований товаров, сообщил китайский государственный радиоканал со ссылкой на Госсовет КНР.

Этот шаг одновременно с предпринятым ранее в этом году сокращением пошлин на целый ряд потребительской продукции смягчит налоговую нагрузку для потребителей и компаний примерно на 60 млрд юаней ($8,7 млрд), сообщает агентство Bloomberg.

Средняя ставка налога на импорт производственного оборудования будет понижена до 8,8% с 12,2%, на текстиль и строительные материалы - до 8,4% с 11,5%, на бумагу и ряд других продуктов - до 5,4% с 6,6%.

Китайским властям еще предстоит пояснить, каким образом, общее снижение пошлин на эту продукцию коснется товаров американского экспорта, обложенных повышенными пошлинами в ответ на протекционистские меры властей США, отмечают эксперты.

По их мнению, возможен такой вариант, что снижение базовой импортной пошлины коснется и американских товаров при сохранении надбавки, введенной в качестве зеркальной ответной меры на действия США.

Решение о снижении базовых ввозных пошлин было принято с целью облегчения ситуации для китайских потребителей в условиях торговой войны с США. С 1 июля этого года КНР уменьшила пошлины на целый ряд потребительских товаров, включая одежду, стиральные машины и косметику.

Средняя ставка ввозных таможенных пошлин для стран, которым Китай предоставляет режим наибольшего благоприятствования, как ожидается, уменьшится в результате объявленных действий до 7,5% с 9,8%. Тем не менее, эта ставка по-прежнему останется выше, чем у большинства развитых стран.

Так, в США она составляла 3,4% в 2017 году, и существенную разницу в ставках администрация американского президента Дональда Трампа использовала, чтобы обвинить Пекин в протекционизме.

В соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), сокращение ввозных пошлин должно коснуться всех торговых партнеров, однако в случае США все равно будут действовать исключительные тарифы.

 
 
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Китай с 1 ноября понизит пошлины на импорт ряда товаров большинства своих торговых партнеров, включая производственное оборудование, бумагу, текстиль и...
 
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