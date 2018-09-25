Таджикистан готовится принять заседание Совета глав государств-участников СНГ

Новости Беларуси. Душанбе готовится принять саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча на высшем уровне состоится здесь уже в пятницу 28 сентября. С рабочим визитом в Таджикистан направится и Президент Беларуси.





Лидеры стран обсудят наиболее актуальные вопросы деятельности Содружества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Помимо участия в заседании Совета, запланирован также ряд двухсторонних переговоров Александра Лукашенко с зарубежными лидерами.





Евгений Горин, СТВ:

В Душанбе готовятся к саммиту Содружества Независимых Государств. Центрально-Азиатская столица вся украшена флагами СНГ. Президенты Содружества начнут прибывать уже 27 сентября. Повестка заседаний, кроме традиционных тем интеграционного образования будет включать и актуальные, в чем-то злободневные, вопросы межрегионального сотрудничества.





Кстати, в связи с саммитом центр Душанбе на два дня перекроют для движения автомобилей. Ну а два главных вызова для СНГ – это статус Украины в организации. Представительство страны при уставных органах Содружества было закрыто в августе. Хотя контакт с ней поддерживается. Кстати, через посольство Украины в Беларуси. Вторая тема, которая может стать предметом консультаций – кризисная обстановка в мировой торговле. Она, разумеется, сказывается и на экономике стран СНГ.





Прилета Александра Лукашенко здесь ждут в 27 сентября. В этот же день пройдет Совет министров иностранных дел СНГ. Проработают вопросы перед переговорами глав государств. Белорусский лидер кроме участия в заседании Совета глав государств стран СНГ, проверит ход экономического сотрудничества с Таджикистаном. Запланирован ряд двусторонних встреч как в рамках саммита, так и вне его.









В частности, речь идет о его таджикском коллеге Эмомали Рахмоне. С ним обсудят реализацию прежних договоренностей. Например, в мае два президента отрыли в городе Гиссар сборку тракторов белорусских марок. Недавно здесь запустили новый цех. Благодаря ему предприятие сможет в разы увеличить число выпускаемых тракторов.

Основной день саммита назначен на 28 сентября. Пройдут переговоры в узком и расширенных составах.