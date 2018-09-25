Россия: за увольнение пожилых сотрудников вводят уголовную ответственность

Документ вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», согласно которой наниматель может быть наказан штрафом до 200 000 российских рублей (более 6000 белорусских рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо могут быть назначены обязательные работы сроком до 360 часов.





В соответствии с законопроектом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости согласно российскому пенсионному законодательству.





Законопроект должен еще получить одобрение в Совете Федерации.





Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, данная норма УК будет носить скорее превентивный характер, «и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу».





Новость активно обсуждается в соцсетях. Одни называют предложенную Владимиром Путиным норму своевременной и актуальной, другие считают, что власть просто пытается снять напряжение в обществе в связи с повышением пенсионного возраста. Очень много пессимистических высказываний: мол, у работодателя есть тысяча и один вариант, как обосновать отказ от приема на работу.





Оппоненты правительства уверены: работодатели при найме в любом случае будут руководствоваться собственными интересами. Ценного пожилого работника никто увольнять и так не станет. Уголовная ответственность может привести лишь к тому, что пожилых специалистов постараются вовсе не принимать на работу.





По мнению экспертов, для решения проблемы достаточно было бы административной ответственности с большими штрафами, плюс система льгот и бонусов для нанимателей.

