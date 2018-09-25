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Россия: за увольнение пожилых сотрудников вводят уголовную ответственность

26.09.2018 18:12 — Разное | Партизан  
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Государственная Дума России приняла в третьем (последнем) чтении проект закона, устанавливающий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Документ вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», согласно которой наниматель может быть наказан штрафом до 200 000 российских рублей (более 6000 белорусских рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо могут быть назначены обязательные работы сроком до 360 часов.

В соответствии с законопроектом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости согласно российскому пенсионному законодательству.

Законопроект должен еще получить одобрение в Совете Федерации.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, данная норма УК будет носить скорее превентивный характер, «и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу».

Новость активно обсуждается в соцсетях. Одни называют предложенную Владимиром Путиным норму своевременной и актуальной, другие считают, что власть просто пытается снять напряжение в обществе в связи с повышением пенсионного возраста. Очень много пессимистических высказываний: мол, у работодателя есть тысяча и один вариант, как обосновать отказ от приема на работу.

Оппоненты правительства уверены: работодатели при найме в любом случае будут руководствоваться собственными интересами. Ценного пожилого работника никто увольнять и так не станет. Уголовная ответственность может привести лишь к тому, что пожилых специалистов постараются вовсе не принимать на работу.

По мнению экспертов, для решения проблемы достаточно было бы административной ответственности с большими штрафами, плюс система льгот и бонусов для нанимателей.

 
Теги: Новости
 
 
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Государственная Дума России приняла в третьем (последнем) чтении проект закона, устанавливающий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на...
 
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