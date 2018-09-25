Не Кобзон? Капский был доверенным лицом Лукашенко. Тот пока на его смерть не отреагировал

Трибуна рассказывает, почему оно было бы весьма кстати. Во время финансового кризиса Капский не дал загнуться заводу БАТЭ, за что из рук Лукашенко получил Орден Почета, и был его доверенным лицом на выборах в 2010 году. Однако публичное соболезнование семье белорусский лидер в связи с кончиной Капского пока так и не выразил.рассказывает, почему оно было бы весьма кстати.





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В трудовой Капского – сплошь руководящие должности. Занимать их выпускник Белорусского института народного хозяйства имени Куйбышева начал еще в молодости. В 1990-м КАА стал заместителем директора на фирме «Полымя», через шесть лет он сам основал компанию «Сталкер», поставлявшую комплектующие на Борисовский завод автотракторного электрооборудования, а в 2005-м уже возглавил его.





Белорусские СМИ отмечали, что в период финансового кризиса, который подкосил автопром, именно Капскому удалось удержать не самый благополучный завод на плаву.





– Кризис подкосил автомобильную промышленность более, чем других, – рассказывал Капский в интервью в 2011-м. – Прошлый год, не скрою, был непростым. Хотя нам удалось сделать главное: не растеряться, сохранить коллектив и закончить год хоть с небольшой, но прибылью. Кроме того, мы успели с модернизацией предприятия. Конечно, пределов совершенству нет, но многое в этом направлении удалось. У нас сегодня есть абсолютно передовые технологические цепочки, которые имеются на ведущих автопромышленных предприятиях Европы и Китая.





На посту гендиректора завода БАТЭ Капский поработал 12 лет и покинул его в 2017 году, сконцентрировавшись на футболе и своем здоровье.





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Капский публично поддерживал Лукашенко. В 2010 году руководитель самой успешной футбольной команды страны стал доверенным лицом Лукашенко и агитировал за него во время предвыборной кампании. Менеджер пошел на этот шаг осознанно, хотя заранее ничего не планировал и получать личную выгоду не собирался.





- Мне предложили стать доверенным лицом, и я, не раздумывая, согласился. Почему? Я – реалист и понимаю, что сегодня нужно стране, что можно в этих условиях сделать и как это надо делать наиболее эффективно. Поэтому мне близка та программа, которую собирается реализовывать действующий президент, – объяснял свое решение Капский.





Незадолго до выборов Лукашенко вместе с футболистами БАТЭ принял участие в церемонии закладки «Борисов-Арены» и посетил завод, которым Капский управлял. Анатолий Анатольевич позже сказал: «Для меня гордость, что президент посетил наше предприятие. И я очень рад, что ему понравилась динамика его развития. Хотя я говорил ему не только об успехах, но и о проблемах, пожеланиях, стремлениях».





Капский называл себя человеком аполитичным и уверял, что никогда не вступит в какую-либо партию. При этом босс БАТЭ являлся членом общественной организации «Белая Русь», которая во время президентских выборов поддерживала Лукашенко. В начале 2018-го года Капский вместе с Вадимом Девятовским посетил третий съезд объединения.





Успехи Капского не прошли мимо Лукашенко, и в конце ноября 2016 года президент наградил Анатолия Анатольевича Орденом Почета. Он вручается за большие достижения в производственной, государственной, общественной и спортивной деятельности.

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Несмотря на поддержку Лукашенко, Капский не был приближенным к президенту и не всегда поддерживал документы, принятые Советом министров. К примеру, в 2014-м он высказал несогласие с нормами оплаты труда спортивных менеджеров.





В субботу Анатолия Капского не стало. Но соболезнование в связи со смертью доверенного лица, спортивного менеджера, который искренне поддерживал президента в СМИ и в период выборов, от Александра Лукашенко на официальном сайте president.gov.by пока не появилось.





Хотя Лукашенко на печальные инфоповоды реагирует достаточно быстро. Семье Иосифа Кобзона он выразил соболезнования в день смерти – 30 августа. В день теракта в иранском Ахвазе – 22 сентября – он поддержал президента Ирана Хасана Роухани. 25 сентября поздравил народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем, а за два дня до этого короля Саудовской Аравии с Национальным днем.





Однако стоит признать, что в случае белорусов Лукашенко иногда бывает не так оперативен, как кому-то хотелось бы. 2 марта 2014 не стало народного поэта Рыгора Бородулина, и Лукашенко выразил соболезнования через два дня после смерти. Кто знает, может, нечто подобное будет и в случае с Капским?





...Самым высокопоставленным чиновником на гражданской панихиде был премьер-минстр Беларуси, председатель федерации футбола Сергей Румас.