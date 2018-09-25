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Не Кобзон? Капский был доверенным лицом Лукашенко. Тот пока на его смерть не отреагировал

26.09.2018 18:01 — Разное | Партизан  
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В субботу не стало председателя правления БАТЭ Анатолия Капского. Прожив 52 года, он реализовал себя не только в качестве топового футбольного менеджера, но и как успешный производственник.

Не Кобзон? Капский был доверенным лицом Лукашенко. Тот пока на его смерть не отреагировал
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 Во время финансового кризиса Капский не дал загнуться заводу БАТЭ, за что из рук Лукашенко получил Орден Почета, и был его доверенным лицом на выборах в 2010 году. Однако публичное соболезнование семье белорусский лидер в связи с кончиной Капского пока так и не выразил. Трибуна рассказывает, почему оно было бы весьма кстати.

* * *

В трудовой Капского – сплошь руководящие должности. Занимать их выпускник Белорусского института народного хозяйства имени Куйбышева начал еще в молодости. В 1990-м КАА стал заместителем директора на фирме «Полымя», через шесть лет он сам основал компанию «Сталкер», поставлявшую комплектующие на Борисовский завод автотракторного электрооборудования, а в 2005-м уже возглавил его. 

Белорусские СМИ отмечали, что в период финансового кризиса, который подкосил автопром, именно Капскому удалось удержать не самый благополучный завод на плаву.

– Кризис подкосил автомобильную промышленность более, чем других, – рассказывал Капский в интервью в 2011-м. – Прошлый год, не скрою, был непростым. Хотя нам удалось сделать главное: не растеряться, сохранить коллектив и закончить год хоть с небольшой, но прибылью. Кроме того, мы успели с модернизацией предприятия. Конечно, пределов совершенству нет, но многое в этом направлении удалось. У нас сегодня есть абсолютно передовые технологические цепочки, которые имеются на ведущих автопромышленных предприятиях Европы и Китая.

На посту гендиректора завода БАТЭ Капский поработал 12 лет и покинул его в 2017 году, сконцентрировавшись на футболе и своем здоровье.

* * *
Капский публично поддерживал Лукашенко. В 2010 году руководитель самой успешной футбольной команды страны стал доверенным лицом Лукашенко и агитировал за него во время предвыборной кампании. Менеджер пошел на этот шаг осознанно, хотя заранее ничего не планировал и получать личную выгоду не собирался.

- Мне предложили стать доверенным лицом, и я, не раздумывая, согласился. Почему? Я – реалист и понимаю, что сегодня нужно стране, что можно в этих условиях сделать и как это надо делать наиболее эффективно. Поэтому мне близка та программа, которую собирается реализовывать действующий президент, – объяснял свое решение Капский.

Незадолго до выборов Лукашенко вместе с футболистами БАТЭ принял участие в церемонии закладки «Борисов-Арены» и посетил завод, которым Капский управлял. Анатолий Анатольевич позже сказал: «Для меня гордость, что президент посетил наше предприятие. И я очень рад, что ему понравилась динамика его развития. Хотя я говорил ему не только об успехах, но и о проблемах, пожеланиях, стремлениях».

Капский называл себя человеком аполитичным и уверял, что никогда не вступит в какую-либо партию. При этом босс БАТЭ являлся членом общественной организации «Белая Русь», которая во время президентских выборов поддерживала Лукашенко. В начале 2018-го года Капский вместе с Вадимом Девятовским посетил третий съезд объединения.

Успехи Капского не прошли мимо Лукашенко, и в конце ноября 2016 года президент наградил Анатолия Анатольевича Орденом Почета. Он вручается за большие достижения в производственной, государственной, общественной и спортивной деятельности.
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Несмотря на поддержку Лукашенко, Капский не был приближенным к президенту и не всегда поддерживал документы, принятые Советом министров. К примеру, в 2014-м он высказал несогласие с нормами оплаты труда спортивных менеджеров.

В субботу Анатолия Капского не стало. Но соболезнование в связи со смертью доверенного лица, спортивного менеджера, который искренне поддерживал президента в СМИ и в период выборов, от Александра Лукашенко на официальном сайте president.gov.by пока не появилось.  

Хотя Лукашенко на печальные инфоповоды реагирует достаточно быстро. Семье Иосифа Кобзона он выразил соболезнования в день смерти – 30 августа. В день теракта в иранском Ахвазе – 22 сентября – он поддержал президента Ирана Хасана Роухани. 25 сентября поздравил народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем, а за два дня до этого короля Саудовской Аравии с Национальным днем.

Однако стоит признать, что в случае белорусов Лукашенко иногда бывает не так оперативен, как кому-то хотелось бы. 2 марта 2014 не стало народного поэта Рыгора Бородулина, и Лукашенко выразил соболезнования через два дня после смерти. Кто знает, может, нечто подобное будет и в случае с Капским?

...Самым высокопоставленным чиновником на гражданской панихиде был премьер-минстр Беларуси, председатель федерации футбола Сергей Румас.

 
 
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В субботу не стало председателя правления БАТЭ Анатолия Капского. Прожив 52 года, он реализовал себя не только в качестве топового футбольного менеджера, но и как...
 
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