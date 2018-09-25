Экономист: Новые санкции против России могут снова повлиять на курс белорусского рубля

Thinktanks.by высказал эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Такое мнение в интервьювысказал эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.





Курс белорусского рубля отражает структуру внешнего спроса





«После падения, наблюдавшегося в августе и начале сентября, рубль существенно отыграл назад. Это связано с тем, что после введения плавающего курса белорусский рубль следует за траекторией российского рубля. В августе и начале сентября российский рубль падал на фоне санкций в отношении России. Теперь за счет нефти и определенного привыкания к санкциям он вернул свои позиции», - сказал Дмитрий Крук.





По мнению эксперта, исходя из внутренних предпосылок в Беларуси сложился фон для некоторого обесценения национальной валюты . Вообще, в среднесрочном периоде для поддержания внешнего равновесия рубль должен обесцениваться с темпом, близким к темпу инфляции.





Во втором полугодии на фоне замедления роста экономики и роста экспорта, с весьма вероятным сохранением тенденции усиления роста импорта, потребность в обесценении рубля может быть еще более актуальной. Но важно понимать, что на фактическую динамику курса сильно влияют и внешние факторы.





«При имеющихся сегодня серьезных колебаниях на внешних рынках, пропорцию влияния на курс я бы оценил как на 80% обусловленную внешними факторамии и на 20% - внутренними. Эта пропорция отражает ситуацию в нашей внешней торговле, и ее высокую чувствительность к ценовой конкурентоспособности на российском рынке. До 2015 года, когда курс был фиксированным, эта зависимость от внешних факторов была не настолько очевидна, но последние три года она прослеживается очень явно», - отметил экономист.





В связи с этим прогноз по курсу белорусского рубля во многом зависит от того, что будет с российским рублем.





«Если говорить о влиянии внутренних факторов, то девальвация белорусского рубля должна быть примерно идентична темпам инфляции. При жесткой фиксации курса более важной была обратная зависимость - тогда девальвация сильно отражалась на ценах.





Однако после перехода на плавающий курс можно говорить о том, что курс больше зависит от инфляции, чем инфляция от курса. Сегодня базовым фоном является инфляция на уровне 5-6%, таким образом, необходимые исходя из внутренних предпосылок ежегодные темпы девальвации я бы оценил в 5-8%. Однако исходя из влияния внешних факторов ситуация может меняться.





Например, если в ноябре будет серьезный раунд санкций против России, это может существенно повлиять на курс белорусского рубля и спровоцировать падение, аналогичное тому, что мы наблюдали в начале сентября или даже существенно большее»,- считает Дмитрий Крук.









Частный бизнес способствует снижению зависимости белорусского рубля от внешних шоков





Зависимость курса белорусского рубля от ситуации на российском рынке было бы возможно снизить при большей диверсификации внешней торговли.





«Беларусь географически завязана на одном рынке, и имеет довольно узкую по международным меркам экспортную корзину, поэтому сильно зависит от шоков на этом рынке», - отметил эксперт.





По словам Дмитрия Крука, расширение экспортной корзины и географическая диверсификация экспорта – задача бизнеса. Правительство может лишь создавать определенные стимулы для этого. На сегодняшний день таких стимулов не очень много.





«В рамках ЕАЭС белорусские производители получили преференции на рынке России. Очевидно, они не видят смысла в том, чтобы идти на другие, возможно, более конкурентные рынки, когда Россия может переварить любые объемы производимых в Беларуси продуктов, например, мяса и молока.





Помимо этого, по-прежнему сохраняется финансовая поддержка неэффективных предприятий, которая позволяет им не стремиться к расширению экспорта и выходу на новые рынки.





Например, предприятия в машиностроении практически не меняют свою бизнес-модель, несмотря на накопленный высокий уровень задолженности по кредитам, сократившиеся доли на внешних рынках, поскольку продолжают получать поддержку в той или иной форме со стороны правительства.





В то же время мы можем наблюдать, что частный бизнес начал расширять свой экспортный потенциал. С 2015 года в Беларуси наблюдаются некоторые сдвиги - хотя пока не столь масштабные - в географической структуре экспорта и расширении экспортной корзины, которые произошли в основном в результате деятельности частных компаний.





С этой позиции можно говорить о том, что развитие частного бизнеса способствуют диверсификации экспорта, а потому снижению чувствительности Беларуси к шокам, связанным с российским рублем»,- сказал Дмитрий Крук.