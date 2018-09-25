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Вместо Жореса Алферова за пенсионную реформу в Госдуме РФ "проголосовала" бутылка воды

26.09.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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От лица депутата от КПРФ и лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова ошибочно был отдан голос в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Коммунист Сергей Казанков рассказал на пленарном заседании о том, как произошла ошибка: «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что каждый в Госдуме должен сам за себя голосовать. «Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт», — добавил он.

Также спикер отметил преимущества открытого голосования: «Если бы оно было тайным, и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал». Он в шутку добавил: «Мы вас уберегли от раскола во фракции».

Пенсионная реформа:

В среду, 26 сентября Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу со всеми поправками, предложенными президентом РФ. Согласно законопроекту, пенсионный возраст женщин доведут до 60 лет к 2028 году, мужчин — до 65 лет к 2034. 

Несмотря на массовые протесты россиян, «за» проголосовали 326 депутатов, «против» — 59, один воздержался. 

Возраст выхода на пенсию для тех, кто имеет право досрочного выхода, тоже увеличат, пишет snob.ru

Напомним, Жорес Алферов - выходец из Беларуси, он рожился в Витебске, но основную часть жизни жил и работал в России.




 
Теги: Витебск
 
 
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От лица депутата от КПРФ и лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова ошибочно был отдан голос в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста.
 
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