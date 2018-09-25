Коммунист Сергей Казанков рассказал на пленарном заседании о том, как произошла ошибка: «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой».





Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что каждый в Госдуме должен сам за себя голосовать. «Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт», — добавил он.





Также спикер отметил преимущества открытого голосования: «Если бы оно было тайным, и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал». Он в шутку добавил: «Мы вас уберегли от раскола во фракции».





Пенсионная реформа:





В среду, 26 сентября Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу со всеми поправками, предложенными президентом РФ. Согласно законопроекту, пенсионный возраст женщин доведут до 60 лет к 2028 году, мужчин — до 65 лет к 2034.





Несмотря на массовые протесты россиян, «за» проголосовали 326 депутатов, «против» — 59, один воздержался.





snob.ru Возраст выхода на пенсию для тех, кто имеет право досрочного выхода, тоже увеличат, пишет





Напомним, Жорес Алферов - выходец из Беларуси, он рожился в Витебске , но основную часть жизни жил и работал в России.











