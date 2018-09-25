По информации ГУВД Мингорисполкома, одна из служб такси Минска приняла заказ от клиента на доставку в аэропорт Минск-2.





Таксист приехал за клиентом по указанному адресу и, загрузив многогабаритные сумки в багажник, повез его в аэропорт.





Мужчина на вид арабской национальности по приезду в аэропорт попросил подождать водителя такси и пошел менять деньги в банк, так как у него не было белорусских рублей, чтобы расплатиться.





Свои вещи гражданин оставил в багажнике машины. Спустя длительное время мужчина не вернулся, из-за чего водитель такси обратился в Советское РУВД Минска и заявил о случившемся.









Советское РУВД Минска, иллюстративное фото





Сотрудниками Советского РУВД был оцеплен периметр здания, эвакуированы люди и вызвана бригада саперов. Был произведен осмотр сумок, взрывных устройств обнаружено не было.





В настоящее время проводится проверка и устанавливается владелец сумок.