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Паника: Советское РУВД Минска оцепили и эвакуировали из-за сумок, оставленных "лицом арабской национальности"

26.09.2018 17:30 — Разное | Партизан  
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В Минске таксист привез "подозрительные" сумки в РУВД.

По информации ГУВД Мингорисполкома, одна из служб такси Минска приняла заказ от клиента на доставку в аэропорт Минск-2. 

Таксист приехал за клиентом по указанному адресу и, загрузив многогабаритные сумки в багажник, повез его в аэропорт. 

Мужчина на вид арабской национальности по приезду в аэропорт попросил подождать водителя такси и пошел менять деньги в банк, так как у него не было белорусских рублей, чтобы расплатиться. 

Свои вещи гражданин оставил в багажнике машины. Спустя длительное время мужчина не вернулся, из-за чего водитель такси обратился в Советское РУВД Минска и заявил о случившемся. 


Советское РУВД Минска, иллюстративное фото

Сотрудниками Советского РУВД был оцеплен периметр здания, эвакуированы люди и вызвана бригада саперов. Был произведен осмотр сумок, взрывных устройств обнаружено не было. 

В настоящее время проводится проверка и устанавливается владелец сумок.

 
Теги: Минск
 
 
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