Жительница Петербурга родила во время шоппинга в гипермаркете

Как рассказали в пресс-службе магазина, у покупательницы отошли воды в туалете. На крик женщины сбежались сотрудники гипермаркета. Они не смогли оказать женщине медицинскую помощь, однако создали для нее комфортные условия, огородив от других покупателей.









К моменту прибытия в магазин врачей покупательница уже родила мальчика. Медикам оставалось только перерезать пуповину и доставить мать и малыша в роддом.





5-tv.ru представитель пресс-службы торговой сети Мария Хрипова. — Покупательница начала рожать в прикассовой зоне гипермаркета. Услышав крики, наши сотрудники сразу же вызвали скорую помощь. До приезда медиков они находились рядом с женщиной и пытались обеспечить ее всем необходимым, — рассказалапредставитель пресс-службы торговой сети Мария Хрипова.

По ее словам, приехавшие в супермаркет врачи заверили сотрудников «Ленты», что с новоиспеченной мамой и новорожденным все в порядке.











