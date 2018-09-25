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Жительница Петербурга родила во время шоппинга в гипермаркете

26.09.2018 17:19 — Разное | Партизан  
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Женщина родила в гипермаркете «Лента» на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге (Россия).

Как рассказали в пресс-службе магазина, у покупательницы отошли воды в туалете. На крик женщины сбежались сотрудники гипермаркета. Они не смогли оказать женщине медицинскую помощь, однако создали для нее комфортные условия, огородив от других покупателей. 


К моменту прибытия в магазин врачей покупательница уже родила мальчика. Медикам оставалось только перерезать пуповину и доставить мать и малыша в роддом.

— Покупательница начала рожать в прикассовой зоне гипермаркета. Услышав крики, наши сотрудники сразу же вызвали скорую помощь. До приезда медиков они находились рядом с женщиной и пытались обеспечить ее всем необходимым, — рассказала 5-tv.ru представитель пресс-службы торговой сети Мария Хрипова.

По ее словам, приехавшие в супермаркет врачи заверили сотрудников «Ленты», что с новоиспеченной мамой и новорожденным все в порядке.   




 
 
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Женщина родила в гипермаркете «Лента» на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге (Россия).
 
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