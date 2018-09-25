Погибнет треть человечества! В Библии нашли дату Третьей мировой - Россия и Китай против США

znaj.ua В тексте зашифровано апокалиптическое послание о масштабной войне России и Китая против Соединенных Штатов, пишет





По мнению ученых, которые работали с текстами, пророчество о начале вооруженного конфликта содержится в Откровении Иоанна Богослова.













Апокалипсис предсказывает объединение армий "восточных царей". Ученые уверяют, что в данном отрывке идет речь об объединении России и Китая.





После того, как две страны заключат союз, вспыхнет война, в ходе которой Москва и Пекин будут противостоять США, считают толкователи Библии. В результате столкновения погибнет треть человечества.



