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Погибнет треть человечества! В Библии нашли дату Третьей мировой - Россия и Китай против США
Ученым удалось расшифровать отрывок одной из книг Нового Завета.
В тексте зашифровано апокалиптическое послание о масштабной войне России и Китая против Соединенных Штатов, пишет
По мнению ученых, которые работали с текстами, пророчество о начале вооруженного конфликта содержится в Откровении Иоанна Богослова.
Апокалипсис предсказывает объединение армий "восточных царей". Ученые уверяют, что в данном отрывке идет речь об объединении России и Китая.
После того, как две страны заключат союз, вспыхнет война, в ходе которой Москва и Пекин будут противостоять США, считают толкователи Библии. В результате столкновения погибнет треть человечества.
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Ученым удалось расшифровать отрывок одной из книг Нового Завета.
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