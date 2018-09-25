Жизнь в стиле хюгге. Чем она хороша?

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Социологические опросы выявили самых счастливых европейцев. Ими оказались датчане, что удивительно, учитывая их непростой климат, высокие налоги и стоимость товаров.

В чем состоит их секрет? В философии «хюгге», подразумевающей 8 простых и выполнимых правил, описанных Майком Викингом в книге «Hygge. Секрет датского счастья».

Точное определение понятия «хюгге» в русском языке отсутствует. Приблизительно его можно перевести, как благополучие. С того момента, как мир узнал о нем, количество туристов, посещающих Данию в поисках хюгге, резко возросло. В то же время, оно не подразумевает ничего сверхъестественного. Для того, чтобы быть счастливым и благополучным, стоит лишь ознакомиться с восемью нижеприведенными советами.

1. Важно создать уютную атмосферу дома и на рабочем месте

Уют по-датски – это минимализм в обстановке помещения, превалирование светлых оттенков в интерьере и натуральных материалов, мягкое освещение, для создания которого используются всевозможные осветительные приборы вплоть до свечей, декор милыми, но простыми, деталями, от которых веет уютом и спокойствием. Если Вам этот стиль близок – смело используйте его, если нет – создавайте уют по своему пониманию. Главное правило здесь – обустроить помещение так, чтобы туда хотелось возвращаться.

2. Необходимо приглашать гостей к себе домой

Для многих людей виртуальное общение в мэссенджерах вряд ли заменит реальную и теплую беседу в компании друзей. Объяснение этому автор книги нашел в отсутствии прикосновений, стимулирующих выработку известного гормона радости – окситоцина. Почувствовать счастье и, следовательно, погрузиться в атмосферу хюгге можно только в близком кругу, позволяющем человеку быть собой. Причем, организовывать встречи стоит не в кафе, а у себя дома.

3. Стоит научиться вкусно готовить

Совет вытекает из предыдущего. Домашние сборы немыслимы без вкусной домашней еды, которую не заменить покупной. При этом, все же готовить стоит то, что вкусно. То есть, пироги и горячий шоколад попадают под определение «хюгге», а вот вареная рыба с морковными палочками – не особо.

Помимо наслаждения процессом приготовления (в идеале – всей семьей из самых лучших продуктов), важно получать удовольствие от процесса употребления.

4. Не быть пассивным

Исходя из третьего пункта, возникает вопрос – почему датчане, любящие сытно покушать, не страдают ожирением? Потому что они – весьма активные люди. При этом, они не изнуряют себя в спортивном зале, а предпочитают более приятный способ держать себя в тонусе – прогулки с семьей в горах, скандинавская ходьба, катание на велосипеде. На нем, кстати, ездит большая часть датчан, поскольку торчать в пробках в железном коне или терпеть давку в общественном транспорте – не хюгге.

5. Одеваться комфортно

Миф о том, что комфортное – не всегда красиво, на протяжении последних лет успешно развенчивают многие мировые дизайнеры. Они создают хюгге за счет предложения удобных кроссовок и лоферов вместо туфель на каблуке, oversize-пальто вместо укороченных и холодных курток. Мода датчан сдержана и элегантна. Ценители хюгге носят худи, теплые длинные кардиганы и свитера из приятных тканей, укутывают шею в шарфы, а на ноги надевают теплые носочки.

6. Радоваться простым вещам

Находясь на волне (или на дне) капитализма, многие забывают, что действительно важные вещи бесплатны. Красота природы, запахи в воздухе, небесная синева, детский смех и смех близких людей, прикосновения к любимому или к страницам хорошей книгой (тут у каждого свой вкус)— вот что такое хюгге. Хюгге – это скромность и простота, возможно, невыгодные или слишком банальные с материальной точки, но очень важные для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.

7. Знать меру

Совет, вытекающий из предыдущего. Хотя хюгге и любит простые удовольствия, но они должны быть в меру, иначе не пойдут на пользу. Например, если и хочется насладиться запретными сладостями, то в определенном количестве и в определенный час.

8. Завести хобби

Считать жизнь траекторией между двумя точками – работой и домом – не лучшая идея. Так можно никогда не почувствовать атмосферу хюгге. Окунуться в нее можно, реализовывая свой творческий потенциал, то есть занимаясь лепкой, кройкой и шитьем, вязанием, рисованием и так далее. Главное – найти дело по душе.

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