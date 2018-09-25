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В Минске реконструируют мост возле Троицкого, но пока не выбрали концепцию
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Сегодня, 26 сентября, в Минске прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Там рассмотрели несколько вариантов, как реконструировать мост через Свислочь на улице Богдановича. Есть три концепции,
Автор концепций – минский скульптор Юрась Анушко. Он разработал варианты реконструкции по просьбе главы Мингорисполкома Андрея Шорца. Вместе со скульптором концепции представлял глава союза художников Григорий Ситница.
Первый вариант – языческий
Главная идея – отображение дня и ночи, а также солнцеворот.
Второй вариант – легенда про Цмоков
По предаию, они жили в Свислочи. Главная цель – сделать мост запоминающимся туристам.
Третий вариант – женитьба Свислочи и Менеска
Автор концепций сказал, что ему самому больше всего нравится вариант с Цмоками. Правда, члены совета высказались против всех концепций. Замечания были следующие:
Павел Лучинович сказал, что не стоит спешить с резкой критикой. Потому что скульпторам уже удалось вдохновить руководство города, и оно сказало, что готово определить коммунального заказчика и заниматься реконструкцией моста. Григорий Ситница добавил, что из-за экономической ситуации в стране и городе нам придется жить с этим мостом. Ведь если сейчас архитекторы завернут все концепции, то второго шанса получить госфинансирование на реконструкцию может уже не быть.
Выслушав эти доводы, совет пришел к решению доработать одну из концепций, пока «мэр настроен открывать финансирование».
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Сегодня, 26 сентября, в Минске прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Там рассмотрели несколько вариантов, как...
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