В Минске реконструируют мост возле Троицкого, но пока не выбрали концепцию

Сегодня, 26 сентября, в Минске прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Там рассмотрели несколько вариантов, как реконструировать мост через Свислочь на улице Богдановича. Есть три концепции, пишет TUT.by.

Автор концепций – минский скульптор Юрась Анушко. Он разработал варианты реконструкции по просьбе главы Мингорисполкома Андрея Шорца. Вместе со скульптором концепции представлял глава союза художников Григорий Ситница.

Первый вариант – языческий

Главная идея – отображение дня и ночи, а также солнцеворот.

Второй вариант – легенда про Цмоков

По предаию, они жили в Свислочи. Главная цель – сделать мост запоминающимся туристам.

Третий вариант – женитьба Свислочи и Менеска

Автор концепций сказал, что ему самому больше всего нравится вариант с Цмоками. Правда, члены совета высказались против всех концепций. Замечания были следующие:

Скульптуры не вписываются в стилистику моста, который построен в 60-е годы;



Такая скульптура – это шаг назад. Тут все примитивно и эклектично;



Нет исторической среды, в которую эти концепции могут лечь;



С мостом работали только скульпторы, а надо было привлекать и архитекторов. Нужно не просто декорировать этот мост новыми скульптурами, а смотреть комплексно.

Павел Лучинович сказал, что не стоит спешить с резкой критикой. Потому что скульпторам уже удалось вдохновить руководство города, и оно сказало, что готово определить коммунального заказчика и заниматься реконструкцией моста. Григорий Ситница добавил, что из-за экономической ситуации в стране и городе нам придется жить с этим мостом. Ведь если сейчас архитекторы завернут все концепции, то второго шанса получить госфинансирование на реконструкцию может уже не быть.

Выслушав эти доводы, совет пришел к решению доработать одну из концепций, пока «мэр настроен открывать финансирование».