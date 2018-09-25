ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске реконструируют мост возле Троицкого, но пока не выбрали концепцию

26.09.2018 18:07 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня, 26 сентября, в Минске прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Там рассмотрели несколько вариантов, как реконструировать мост через Свислочь на улице Богдановича. Есть три концепции, пишет TUT.by.

Автор концепций – минский скульптор Юрась Анушко. Он разработал варианты реконструкции по просьбе главы Мингорисполкома Андрея Шорца. Вместе со скульптором концепции представлял глава союза художников Григорий Ситница.

Первый вариант – языческий

Главная идея – отображение дня и ночи, а также солнцеворот.

Второй вариант – легенда про Цмоков

По предаию, они жили в Свислочи. Главная цель – сделать мост запоминающимся туристам.

Третий вариант – женитьба Свислочи и Менеска

Автор концепций сказал, что ему самому больше всего нравится вариант с Цмоками. Правда, члены совета высказались против всех концепций. Замечания были следующие:

  • Скульптуры не вписываются в стилистику моста, который построен в 60-е годы;
     
  • Такая скульптура – это шаг назад. Тут все примитивно и эклектично;
     
  • Нет исторической среды, в которую эти концепции могут лечь;
     
  • С мостом работали только скульпторы, а надо было привлекать и архитекторов. Нужно не просто декорировать этот мост новыми скульптурами, а смотреть комплексно.

Павел Лучинович сказал, что не стоит спешить с резкой критикой. Потому что скульпторам уже удалось вдохновить руководство города, и оно сказало, что готово определить коммунального заказчика и заниматься реконструкцией моста. Григорий Ситница добавил, что из-за экономической ситуации в стране и городе нам придется жить с этим мостом. Ведь если сейчас архитекторы завернут все концепции, то второго шанса получить госфинансирование на реконструкцию может уже не быть.

Выслушав эти доводы, совет пришел к решению доработать одну из концепций, пока «мэр настроен открывать финансирование».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 26 сентября, в Минске прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Там рассмотрели несколько вариантов, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не Кобзон? Капский был доверенным лицом Лукашенко. Тот пока на его смерть не отреагировал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика