Елизарьев вернулся – теперь он художественный руководитель Оперного театра

Выдающийся беларуский хореограф, народный артист Беларуси и СССР, 70-летний Валентин Елизарьев вернулся в Оперный театр. Теперь он будет работать художественным руководителем, пишет TUT.by. Сегодня он подписал контракт на пять лет.

В 1973 году 26-летний Елизарьев стал главным балетмейстером Беларуского академического театра оперы и балета. Позже он работал художественным руководителем балетной труппы. Елизарьев сделал беларуский балет известным во всем мире. В 1996 году его удостоили звания «Лучший хореограф года» и премии Benois de la Danse, учрежденной Международной ассоциацией танца, за хореографию балета «Страсти (Рогнеда)».

Елизарьев ушел из коллектива в 2009 году, когда завершалась реконструкция театра. Планировалось, что Елизарьев станет директором Национального театра оперы и балета. Но ему предложили работу главным балетмейстером. Он посчитал, что это «обидное приглашение в мою юность», ведь Елизарьев начинал работу в театре с этой должности.

Объясняя свою позицию, он отметил, что отказался от должности главного балетмейстера осознанно: «Творчество, производство и деньги существуют неразрывно – это я понял давно. Ты должен знать, что планировать на будущее, какие ресурсы у тебя есть. Когда это все находится в разных руках, тогда ничего путного сделать нельзя». С 2009 года Оперный театр не сотрудничал с хореографом до 2017-го, когда Елизарьев подготовил новую редакцию своего балета «Спартак».