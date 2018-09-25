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Появился новый флешмоб – рассказывать о своей работе через стереотипы о женщинах

26.09.2018 17:46 — Разное | KYKY  
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Татьяна Никонова рассказала на своей странице в Facebook об южноафриканской медийной кампании, суть которой в том, чтобы описывать профессии через стереотипы о женщинах. Таким образом, говорит Татьяна, «все, что считается стереотипно женским и плохим, перестает таким быть». И она решила сделать такое же среди русскоговорящих. И другие женщины подхватили флешмоб.

«Основная движуха происходит в инстаграме – меня тэгают в сториз, и те, что мне больше всего нравятся, я себе перепощиваю. Я не планировала флешмоб, но на всякий случай поставила хэштэги #профессионалки #долойстереотипы #местоженщины #местоженщинывезде (этот мой любимый)».

 
 
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Татьяна Никонова рассказала на своей странице в Facebook об южноафриканской медийной кампании, суть которой в том, чтобы описывать профессии через стереотипы о...
 
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