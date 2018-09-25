Курейчик об итогах проката «Хрусталя»: «Аудитория беларуского кино почти не растет»

Закончился прокат фильма Дарьи Жук «Хрусталь». Режиссер Андрей Курейчик на своей странице в Facebook сделал выводы о ситуации в беларуском кино, и они неутешительные – его очень мало смотрят, а пресса создала у основной аудитории представление о наших фильмах как об исключительно плохих.

Сначала немного цифр

Сначала Курейчик перечислил заслуги и цифры о фильме. «Международный проект с западным и российским финансированием. Огромный по меркам независимого белорусского кино бюджет – 400 тысяч евро. Участие «Беларусьфильма». Поддержка Министерства Культуры. Заслуженные фестивальные награды. Планируемое выдвижение на «Оскар», ради чего был даже воссоздан оскаровский комитет. Самый широкий прокат из возможных. Почти тотальная полная поддержка прессы и критики. Высокая оценка на Кинопоиске – 7.2 (что, правда, меньше, чем у того же «Выше неба» – 7.7, но все равно среди беларуских картин это очень высокий показатель). Короче говоря, это по всем параметрам отлично сделанное и презентованное кино».

Дальше цифра менее приятная. Кассовые сборы – 25 тысяч долларов. Само по себе это не так уж и плохо, но «во много раз меньше российских и иностранных картин, которые выходили в параллель (того же «Гоголя»)».

Сравнение с фильмом «Гараш»

Затем Курейчик говорит о своем фильме «Гараш», который «не имел ничего из перечисленного вверху, но собрал в 2016 году в беларуском прокате в долларах почти столько же – 20 с небольшим тысяч. И это при втрое меньшем количестве экранов, хотя и при гораздо более долгом прокате». Но Андрей не пытается восхвалить свой фильм. «Понятно, что «Гараш» с Куллинковичем, снятый за пять тысяч долларов, и «Хрусталь» за 400 тысяч – это фильмы из разных миров, разных весовых категорий. Сравнивать их межу собой нет никакого смысла. Примерно одинаковые кассовые сборы при столь разных стартовых и маркетинговых показателях говорит о другом: количество аудитории беларуского кино практически не растет. Это объективный объем рынка продаж билетов на беларуское независимое кино на данном этапе нашего исторического развития».

Кто виноват

По словам Курейчика, за год в беларуских кинотеатрах продают билетов на десять миллинов долларов. А «Хрусталь» собрал только четверть процента. И режиссер объясняет, кто виноват: «Я скажу как думаю: вина за это в равной степени лежит на беларуских кинопроизводителях, которые еще не могут похвастаться стабильностью в производстве хороших картин, и на беларуской прессе, которая создала у основной аудитории (не премьерной и фестивальной), которая приносит девять из десяти рублей в кассу кинотеатра, устойчивый паттерн «стыдности и убогости беларуского кино».

Он отмечает, что в последние годы критика «мочила все живое», разносила беларуские фильмы до их выхода или в день премьеры, «срезая жирнейшие куски аудитории». Тогда иностранное кино даже плохого качества спокойно транслировалось в наших кинотеатрах. «Беларуские фильмы в прокате, не имея иных инструментов маркетинга, гибли один за другим. Фактически на большинстве фильмов ставился крест еще до их выхода в прокат. У аудитории создавалось предубеждение к беларускому кино, и она просто перестала на него ходить».

Курейчик предполагает, что принцип был в том, чтобы «вытаптывать все сорняки», пока не «появится вот та самая благородная роза, которой мы отдадим всю любовь, а к ее ногам прибежит вся аудитория, которую мы от беларуского кино отвадили. Не прибежала».

Режиссер говорит, что аудитория осталась примерно та же, что и была у «Гараша» – интеллигенция, хипстеры, интеллектуалы, люди с высшими образованиями. «Но основная аудитория поперлась на придурошного «Гоголя» и не менее идиотского «Хищника», – говорит он.

Он уверен, что «мочить» до выхода в прокат все, кроме победителей фестивалей, губительно для индустрии кино. «Это мое мнение. Есть аудитория, которая в принципе не смотрит, не хочет и не любит фестивальное кино. Которая любит, например, тупые комедии, идиотские комиксы, дебильные ужастики. Искренне их любит и исправно покупает на них билеты в кинотеатрах. И для такой аудитории тоже должен быть пласт беларуского кино, и его тоже, как это ни странно звучит, надо максимально поддерживать. Потому что цель – растущая доля беларуского кино во всех жанрах и сегментах, а не только в фестивальных драмах».

Курейчик призывает помогать беларускому кино. «Не выборочно, а в целом. Тогда доля беларуского кино будет расти. Из четверти процента станет три процента, потом пять, потом десять. Там, где предел кассовых сборов был пятьдесят тысяч рублей, станет двести тысяч рублей. Короче, вот такой мой анализ. Поздравляю Дашу Жук с хорошим прокатом, и желаю удачного выдвижения на «Оскар».